Zero Caliber: Reloaded: Quest-Umsetzung des Militär-Shooters mit Kampagnen- und Koop-Fokus erschienen

Nachdem die Steam-Fassung von Zero Caliber seit 2018 im Early-Access steckt, aber bereits "sehr positive" Nutzerbewertungen einstrich, hat Entwickler XREAL Games seinen VR-Shooter gestern auch für die Oculus-Quest umgesetzt . Der angepasste Port mit dem Titel Zero Caliber: Reloaded ist im entsprechenden Oculus-Store seit Donnerstag, 13. Mai 2021 zum Preis von 24,99 Euro erhältlich.Auch die Version für Facebooks mobile, eigenständige Headsets dreht sich laut Uploadvr.com um die Kampagne und den Vier-Spieler-Koop - inklusive dedizierter Server für einige Regionen. Die Entwickler hätten allerdings das Leveldesign, "Combat-Design" sowie Interaktionen überarbeitet. Vorerst wurde keine Cross-Platform-Unterstützung eingebaut, manche der Ergänzungen könnten aber später ihren Weg in die PC-Fassung finden.Die Story versetzt den Spieler in eine dystopische Zukunft, in der Privat-Armeen um Wasserreserven kämpfen. Hauptfeind und Ziel der Mission ist ein der gefährliche “Tlalokii”-Kult, der ein Geheimnis zur Rettung der Menschheit entdeckt haben könnte. In Szenarien wie verschneiten Bergregionen und Trainingsanlagen sollen sich viele Oberflächen erklimmen lassen. Auf der Quest-2 soll das Spiel u.a. mit bessere Waffen-Texturen laufen.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer