Asdivine Cross: Fantasy-Rollenspiel nimmt PC und Xbox ins Visier

Am 5. März 2021 wollen KEMCO und Exe-Create das bereits für Android, iOS und Nintendo 3DS erschienene 2D-Fantasy-Rollenspiel Asdivine Cross auch für PC, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlichen. Im Microsoft Store sind bereits Vorbestellungen für 14,99 Euro möglich - Smart Delivery wird unterstützt. Eine Veröffentlichung via Steam ist ebenfalls vorgesehen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Harvey, ein kleiner Bandit, sperrt sich selbst tief in den Verliesen seines Königreiches ein. In der Gefangenschaft freundet er sich mit einer mysteriösen Frau an, die vorgibt Landes-Prinzessin zu sein. Zu zweit beginnen sie eine weit über die Gefängnisstäbe hinausreichende Flucht. Als nach und nach Freunde und Feinde auftauchen, stellt Harvey fest, dass Asdivines Welt alles andere als friedlich ist. Inmitten drohender Kriegen und zornigen Göttern startet Harvey mit Freunden einige Suchen, die Asdivines Schicksal bestimmten sollen...Fülle den Trust Gauge oder kombiniere Fähigkeiten mit Magie um in rundenbasierten Schlachten starke Combos zu kreieren! Waffen-Upgrades, eine Schlachtarena für die Allerhärtesten, jede Menge Zwischensuchen, Post-Spiel-Inhalte, etc. bieten das, was Spieler von der Asdivine-Serie erwarten. Richte dich jetzt für ein noch nie da gewesenes Abenteuer und lege los!" Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Trailer