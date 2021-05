PlayStation VR2 (Projektname): Gerücht: Auflösung 2000 x 2080 je Auge und Augentracking mit Foveated Rendering

Bereits einen Tag vor HTCs Vivecon-Veranstaltung ist ein interessantes VR-Gerücht aufgetaucht - allerdings für Sonys kommendes Headset PlayStation VR2 (Name noch nicht final). Uploadvr.com will aus mehreren "verlässlichen" Quellen erfahren haben, dass die Auflösung 2000 x 2080 je Auge betragen soll, mit zwei getrennten Panels. Damit läge man leicht hinter den Kennzahlen des PC-Headsets HP Reverb G2, das auf dem aktuellen Markt als Highlight für ein hochaufgelöstes VR-Bild gilt. Die Oculus Quest 2 bietet 1,832 × 1,920 Pixel pro Auge.Mit 8,16 Mio. Pixeln liege Sony etwa im Bereich der Bildpunkte eines 4K-Fernsehers. Die "Foveated Rendering"-Technik soll in Kombination mit dem eingebauten Augentracking z.B. dafür sorgen, dass lediglich die gerade vom Auge angepeilten Bildbereiche komplett scharf dargestellt werden. Dadurch lassen sich bekanntlich die Last für die Grafikkarte und die Datenmenge bei der Übertragung reduzieren. Bisher nutzen aber nur wenige, vor allem teurere VR-Headsets Augentracking, z.B. die HTC Vive Pro Eye Weitere Spezifikationen sind laut des Gerüchts ein Regler zum Bewegen der Linsen, passend zum Augenabstand. Zudem sei ein Motor ins Headset eingebaut, um auch dort haptisches Feedback zu bieten - also vermutlich ähnlich wie in den zuvor enthüllten VR-Controllern. Die Verbindung des Headsets soll wie erwartet per USB-C-Kabel ablaufen; die PS5 besitzt an der Front einen entsprechenden Anschluss.