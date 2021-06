PlayStation VR2 (Projektname): Gerücht: Soll Ende 2022 auf den Markt kommen

Sony könnte planen, sein neues VR-System PlayStation VR2 (Projektname) Ende 2022 und damit zum Weihnachtsgeschäft zu veröffentlichen. Das behaupten nach Angaben des Wirtschaftsdienstes Bloomberg angeblich Personen, die mit der Materie vertraut sind, aber nicht namentlich genannt werden wollten. In der vorherigen Generation erschien Sonys vormals Projekt Morpheus getaufte VR-Brille im Oktober 2016 und damit knapp drei Jahre nach der Einführung der PlayStation 4.Ein weiteres Gerücht dreht sich um die Bildschirme, die Sony in seinem neuen VR-Headset verbauen will: Demnach soll Samsung Display die OLED-Panels für das System liefern. Weitere Spekulationen zu Auflösung, Augentracking & Co gab es bereits Anfang Mai, die wir ebenfalls in einer Gerüchte-News zusammengefasst haben.Weder Sony noch Samsung wollten laut Bloomberg eine Stellungsnahme zu den Gerüchten abgeben.