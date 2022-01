PlayStation VR2 : Gerüchte um Start der Massenproduktion im Internet aufgetaucht

Goertek, Chinese manufacturer, will be in charge of mass producing Meta Cambria and PS VR 2 (soon!)



Goertek sold off Pico to Bytedance earlier this year, but signed a deal to continue producing Pico headsets



Also expected to supply components for Apple AR/VR HMD



In naher Zukunft wird Sony einen offiziellen Nachfolger von PlayStation VR für PS5 in den Handel bringen. Als das VR-Headset vor rund einem Jahr bestätigt wurde, zeigten die Verantwortlichen unter anderem bereits das Design der Controller. Jetzt gibt es neue Gerüchte, die besagen, dass die Massenproduktion von PlayStation VR 2 (Projektname) in Kürze beginnen soll. Damit könnte auch die Enthüllung der VR-Brille demnächst anstehen.Die mutmaßlichen Infos wurden im Umfeld der CES auf Twitter veröffentlicht. Demnach soll der chinesische Hersteller Goertek bald mit der Produktion von PlayStation VR 2 beginnen. Parallel befinden sich offenbar auch die Mixed-Reality-Headsets von Meta und Apple bei Goertek in Auftrag.Immer wieder hat es in der Vergangenheit Gerüchte um die Features von PSVR 2 gegeben. Demnach soll das VR-Headset mit OLED-Bildschirmen und einer Auflösung von 2000 x 2040 Pixel pro Auge ausgestattet sein. Auch das Field-of-View (FOV) wurde offenbar auf 110 Grad erhöht und würde damit 20 Grad über dem Vorgänger liegen. Sollte PSVR 2 tatsächlich in die Massenproduktion starten, ist ein Release im Jahr 2022 durchaus wahrscheinlich. Dies würde sich mit den Gerüchten decken, die Mitte des letzten Jahres auftauchten und über den Veröffentlichungszeitraum spekulierten.