PlayStation VR2 : Sony bestätigt Namen und weitere Details zum neuen VR-Headset

Überraschend hat Sony im Rahmen der CES 2022 in Las Vegas die neue Generation der hauseigenen VR-Hardware offiziell vorgestellt. Wie erwartet, wird das Virtual-Reality-Headset unter dem Namen PlayStation VR2 im Handel erscheinen. Die dazu gehörenden neuen Eingabegeräte tragen die Bezeichnung Sense Controller bezeichnet. Das Design von PlayStation VR2 wurde zwar noch nicht enthüllt, dafür gibt es aber viele Details zu den Funktionen der kommenden VR-Brille.Unter anderem wird PSVR2 mit einem OLED-Bildschirm ausgestattet sein, der eine Auflösung von 2000x2040 Pixel pro Auge bei 90/120Hz inklusive HDR-Support bieten wird. Das Sichtfeld (Field-of-View) liegt bei 110 Grad. Verbunden wird das VR-Headset mit nur einem einzigen Kabel, das ihr direkt an eure PlayStation 5 anschließt. Ein weiteres Highlight ist die neue so genannte "Sense Technology" von PSVR2. Hierzu zählt nicht nur Eyetracking, sondern auch Headset-Feedback, das mithilfe von Vibrationen am Kopf für ein immersives VR-Erlebnis sorgen soll. Die Sense Controller werden mit Inside-Out-Tracking durch die integrierten Kameras in der VR-Brille erkannt. Eine externe Kamera ist nicht mehr notwendig. Zum Preis und Release hat Sony noch keine Angaben gemacht.Darüber hinaus hat Sony auch ein erstes Spiel bekannt gegeben, das exklusiv für PlayStation VR2 erscheinen wird. Dabei handelt es sich um Horizon: Call of the Mountain, das sich momentan bei Guerrilla Games und Firesprite in Entwicklung befindet. Zur Ankündigung gibt es auch einen ersten Teaser-Trailer mit kurzen Szenen aus dem VR-Abenteuer mit Aloy.