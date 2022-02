PlayStation VR2 : Hinweis auf baldigen Vorbestellungs-Start?

Bei der diesjährigen CES in Las Vegas gab Sony Interactive Entertainment nicht nur den offiziellen Namen bekannt, sondern auch zahlreiche Details von PlayStation VR2. Konkrete Angaben zum Release-Termin gibt es zwar auch weiterhin nicht, doch möglicherweise fällt in näherer Zukunft der Startschuss für die Vorbestellungen.Einen Grund für diese Annahme liefert die Tatsache, dass Sony vor kurzem endlich eine offizielle Webseite für PlayStation VR2 an den Start gebracht hat. Dort könnt ihr in den bereits bekannten Hardware-Specs stöbern, euch einiges an Bildmaterial anschauen und einige Informationen rund um das Virtual-Reality-Headset zu Gemüte führend. Besonderes Augenmerk gilt jedoch dem unteren Abschnitt der Webseite, wo ihr euch für eine Art Benachrichtigungs-Service anmelden könnt. Dort ist nicht nur von allgemeinen Infos und Ankündigungen die Rede, sondern auch explizit vom Start der Vorbestellungen. Das ist zwar keine offizielle Bestätigung dafür, dass es diesbezüglich tatsächlich in Kürze losgeht. Doch es kann durchaus als ein Hinweis darauf angesehen werden, dass Sony Interactive die Vorbesteller-Phase für PlayStation VR2 bereits vorbereitet.