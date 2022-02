PlayStation VR2 : Sony stellt das Design des nächsten VR-Headsets vor

Screenshot - PlayStation VR2 (PlayStation5, PlayStationVR) Screenshot - PlayStation VR2 (PlayStation5, PlayStationVR) Screenshot - PlayStation VR2 (PlayStation5, PlayStationVR)

In den letzten Monaten hat Sony immer wieder neue Details zu PlayStation VR2 enthüllt. Nun hat man im PlayStation Blog auch das finale Design des VR-Headsets präsentiert. Die Verantwortlichen haben sich an der Optik anderer PS5-Produkte orientiert und sich für eine weiß-schwarze Farbgebung entschieden. Auch die beiden PSVR2 Sense-Controller wurden farblich nochmal ein wenig angepasst.In zahlreichen Tests hat Sony zuletzt an der Ergonomie des VR-Headsets gearbeitet, um das Tragen so angenehm wie möglich zu gestalten. Einige Elemente des Vorgänger-Modells wurden dabei sogar übernommen. Dazu zählt der anpassbare Kopfbügel und das verschiebbare Visier, mit dem man die Distanz zwischen Augen und Brille anpassen kann. Zudem soll sich auch der Kopfhöreranschluss an unveränderter Position befinden.Neu ist hingegen ein Objektivstellrad, das weitere Einstellungsoptionen für den Abstand zwischen Auge und Objektiv liefert. Sony hat außerdem am Lüftungsdesign von PSVR2 gearbeitet. Eine integrierte Belüftung zwischen Ober- und Vorderseite des Visiers soll ein Beschlagen der Linse verhindern.Entwickler aus aller Welt haben bereits mit der Produktion neuer Spiele für PS R2 begonnen. Laut Sony wurden zahlreiche Entwicklungskits verschickt. Zuletzt wurde hier zum Beispiel schon Horizon Call of the Mountain bestätigt. Wann das VR-Headset in den Handel kommen wird, wurde noch nicht verraten. Auch der Preis von PlayStation VR2 bleibt vorerst unbekannt. Schon bald möchte Sony aber auch hierzu Informationen liefern.