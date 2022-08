PlayStation VR2 : Sony grenzt den Releasezeitraum ein

Ab Anfang 2023 soll Markteinführung erfolgen

Die neue VR-Brille für die PS5 wird von vielen Spielern heiß erwartet. Auf Twitter macht der Hersteller nun erste Angaben, wann die neue Hardware ungefähr den Weg in die Verkaufsregale finden wird.Die technischen Details wurden bereits in aller Ausführlichkeit kommuniziert, auch die neuen Gamepads zur Steuerung der verschiedenen VR-Spiele für die Playstation 5 sind schon lange kein Geheimnis mehr. Nun kommt das, was noch fehlt: ein Erscheinungstermin.Bekanntlich wird sich Sony dieses Jahr nicht auf der Gamescom aufhalten, um neue Spiele oder gar das kommende VR-Headset einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Aber noch vor der Gamescom Opening Night, die heute Abend auf den einschlägigen Streaming-Portalen ab 20:00 zu sehen ist, versucht Sony ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren.Auf Twitter gibt Sony Playstation UK nun bekannt, wann die offizielle Markteinführung für PS VR2 erfolgen soll – und die ist früher, als gedacht. Das neue VR-Headset für die PS5 kommt im ersten Quartal 2023. Allerdings sind Erscheinungstermine in Zeiten der Pandemie, gesprengten Lieferketten und Chip-Knappheit mit der entsprechenden Vorsicht zu genießen.Die Playstation 5 gibt es seit fast zwei Jahren und die Spiele-Konsole kann immer noch nicht ganz einfach eingesackt werden. So wird das PS VR2-Headset dann zwar verfügbar sein, bis man es im Laden oder online einfach so in den Warenkorb schmeißen kann, dürften sich auch 2023 die Blätter bereits wieder braun eingefärbt haben.Zudem gibt es aktuell noch keine Angaben zum Preis, der dürfte sich allerdings bei rund 500 Euro einpendeln.