PlayStation VR2 : Neue Informationen zur Abwärtskompatibilität bekanntgegeben

PlayStation VR 2 soll "wahre Next-Generation-Erfahrung liefern"

Hoffnung für die PSVR 1-Titel





We will though! Tons of devs are working on PSVR2 versions of their PSVR1 games as we speak! :D



— PSVR2 Without Parole (@parolePSVR) September 16, 2022

Auf die Frage, ob wir Spiele, die für die erste PlayStation VR entwickelt wurden, auch auf der PSVR 2 spielen dürfen, gibt es nun im Zuge des PS-Podcast eine offizielle Antwort.Diese kommt von Sonys Senior Vice President of Platform Experience, Hideaki Nishino, höchstpersönlich und dürfte nicht jeden PlayStation VR-Fan glücklich stimmen. So sind die "PSVR-Spiele inkompatibel mit der PSVR 2". Einen Grund dafür lieferte direkt mit."Die PSVR 2 ist darauf ausgelegt, eine wahre Next-Generation-Erfahrung zu liefern", erklärt Nishino im Zuge des PlayStation-Podcasts (ab Minute 29:10) den Grund für die ausbleibende Abwärtskompatibilität. Somit dürfen wir die ursprünglichen PSVR-Spiele nicht ohne Umwege mit der PlayStation VR 2 genießen.Vor allem die stark überarbeitete Hardware soll Grund hinter der Entscheidung sein, die alten PSVR-Titel nicht auf die PSVR 2 zu bringen. Die Systeme unterscheiden sich einfach zu stark, erklärt Nishino. So zählen unter anderem die komplett neuen Controller mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern, das Inside-Out-Tracking, eingebautes Eye-Tracking sowie 3D-Audio und HDR-Auflösung zu den frischen Features des Folgemodells.All dies stellt einen völlig neuen Ansatz der PSVR 2 dar, funktionierte die erste VR-Brille aus dem Hause PlayStation doch noch mit einer vor dem Fernseher aufgestellten Kamera und über die Eingabe eines herkömmlichen Dualshock-Controllers beziehungsweise über die hauseigenen Move-Sticks. Diese unterscheiden sich maßgeblich von den zuvor angesprochenen haptischen Controllern der zweiten Generation.Glücklicherweise gibt es noch einen Hoffnungsschimmer für Fans der ursprünglichen VR-Spiele für die PlayStation: Laut dem populären YouTube-Channel PSVR Without Parole arbeitet eine große Zahl von Entwicklern aktuell an PSVR 2-Versionen ihrer PSVR 1-Titel. Diese könnten so über Portierungen und Patches auf die Konsolen gelangen.Darüber hinaus können alle Besitzer der alten VR-Brille für die PlayStation einen kostenlosen Adapter anfordern, mit dem sie die PS4-Kamera sowie das entsprechende Headset mit der PlayStation 5 verbinden können. Mit unserem Special zur PSVR 2 geben wir euch einen tiefen Einblick , was euch mit der zweiten Generation erwartet. Darüber hinaus wurden mit Resident Evil Village und No Man's Sky schon vor einigen Monaten wahre Blockbuster für die PSVR 2 angekündigt