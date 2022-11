PlayStation VR2 : Preis und Release enthüllt – teurer als die PlayStation 5

PlayStation VR2: Teurer als die PlayStation 5

PS VR2 Headset

PS VR2 Sense-Controller

Stereokopfhörer

Ab wann lässt sich die PS VR2 vorbestellen?

Die technischen Spefizikationen der PlayStation VR2:

Bildschirm OLED Bildschirmauflösung 2000 x 2040 Pixel pro Auge Bildwiederholfrequenz 90 Hz, 120 Hz Linsentrennung Einstellbar Sichtfeld Ca. 110 Grad Sensoren Bewegungssensor: Sechs-Achsen-Sensorensystem (dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser)

Befestigungssensor: IR-Näherungssensor Kameras 4 Kameras für Headset- und Controller-Tracking​

IR-Kamera für das Tracking der Augen Feedback Vibration am Headset Kommunikation mit PS5 USB Type-C Audio Eingang: Integriertes Mikrofon

Ausgang: Stereokopfhörer-Anschluss

Die technischen Spezifikationen des PlayStation VR2 Sense-Controller:

Tasten [Rechts] PS-Taste, Optionstaste, Aktionstasten (Kreis/Kreuz), R1-Taste, R2-Taste, rechter Stick/R3-Taste [Links] PS-Taste, Create-Taste, Aktionstasten (Dreieck/Quadrat), L1-Taste, L2-Taste, linker Stick/L3-TasteTrigger-Effekt (auf R2/L2-Taste), haptisches Feedback (durch einzelnen Motor pro Einheit Sensing / Tracking Bewegungssensor: Sechs-Achsen-Sensorensystem (dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser) Kapazitiver Sensor: Fingerberührungserkennung IR-LED: Positions-Tracking Feedback Trigger-Effekt (auf R2/L2-Taste), haptisches Feedback (durch einzelnen Motor pro Einheit) Port USB-Port (Type-C) Kommunikation Bluetooth Ver. 5.1 Akku Typ: eingebauter aufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Schon im Februar hatte Sony die nächste Generation der PlayStation VR angekündigt – jetzt kennen wir auch den Release und den Preis der PlayStation VR2.In einem ausführlichen Blogeintrag kündigte Sony an, dass die PlayStation VR2 am 22. Februar 2023 erscheint. Und auch einen Preis hat man parat und der ist ziemlich saftig: 599,99 Euro werden für die PS VR2 fällig.Damit ist die PlayStation VR2 direkt teurer als die PlayStation 5 selbst – und die wird schließlich zum Benutzen der VR-Brille ebenfalls benötigt. Aber was erhält man genau für den beachtlichen Preis?Der Lieferumfang der PlayStation VR2 sieht wie folgt aus:Wer will, kann zum Release auch ein Paket mit dem VR-Spiel Horizon: Call of the Mountain erwerben. Dann kostet das Paket direkt 649,99 Euro.Ebenfalls ab dem 22. Februar 2022 gibt es zusätzlich die Ladestation für den PS VR2 Sense-Controller. Die kostet 49,99 Euro und ermöglicht es euch, dass ihr den VR-Controller abseits der Konsole aufladen könnt. Ohne die Ladestation müsst ihr die Controller zuvor über eine USB-Verbindung mit der PlayStation 5 aufladen.Wer zu dem Preis direkt zuschlagen möchte, kann das schon bald tun. Ab dem 15. November lässt sich die PlayStation VR2 vorbestellen. Allerdings werden Vorbestellungen zu Beginn nur über den Online-Shop der PlayStation möglich sein.Interessierte Spieler können sich bereits heute für die Vorbestellung über direct.playstation.com registrieren, um pünktlich am 15. November dabei zu sein.Wir konnten übrigens schon vor einigen Wochen einen ersten Blick auf die PlayStation VR2 werfen. Wie gut uns das gefallen hat, erfahrt ihr in unserer Vorschau