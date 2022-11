PlayStation VR2 : Gleich 11 neue Spiele für Virtual Reality angekündigt

PlayStation VR2: Eine bunte Palette neuer Titel

Alle neuen PSVR2-Spiele in der Übersicht

The Dark Pictures: Switchback VR

Crossfire: Sierra Squad

The Light Brigade

Citives VR: Enhanced Edition

Cosmonious High

Hello Neighbor VR: Search and Rescue

Jurassic World Aftermath

Pistol Whip VR

Zenith

After the Fall

Tentacular

Lange mussten Virtual Reality-Fans sich gedulden, doch jetzt ist Sony endlich mit der Sprache rausgerückt: In einem Blog-Post verriet man Release-Termin samt Preis von PlayStation VR2.Demnach erscheint die neue VR-Brille am 22. Februar 2023 und kostet satte 599,99 Euro – das gute Stück ist also selbst nach der Preiserhöhung der PlayStation 5 auf 549,99 Euro noch 50 Euro teurer als die schneeweiße Konsole. Wer so tief in die Tasche greift, der will natürlich auch entsprechendes Spielefutter sehen, weshalb Sony gleich 11 neue Titel für PSVR2 enthüllte.Um Abwechslung bemüht, fallen die frisch gezeigten Spiele größtenteils ziemlich unterschiedlich aus. Hinter The Dark Pictures: Switchback VR von Supermassive Games verbirgt sich beispielsweise ein Horror-Shooter, bei dem ihr auf Schienen durch gruselige Level fahrt und Zombies, Vampire und ähnliche Schreckgespenster niederschießt.Einen starken Kontrast zu der düsteren Achterbahnfahrt bildet das kunterbunte Cosmonious High, bei der ihr in der virtuellen Realität erneut die Schulbank drücken dürft. Weil die dort lebenden Aliens sich mit den zahlreichen Problemen des in die Jahre gekommenen Schulgebäudes herumschlagen müssen, helft ihr ihnen mit euren übernatürlichen Kräften und erlebt ein erheiterndes Abenteuer.Es bleibt skurril: In Tentacular schlüpft ihr in die Rolle eines riesigen Kraken, der die Insel La Kalma nicht etwa terrorisiert, sondern den Bewohnern bei ihren täglichen Aufgaben hilft. Mal dienen eure Tentakel als Transportmittel, mal helft ihr beim Abladen eines Schiffes. Doch weil eure Griffel ganz schön glitschig sind und Physik eine große Rolle spielt, sind unterhaltsame Unfälle vorprogrammiert.Auch bei Cities VR: Enhanced Edition ist der Name Programm: Genau wie in der regulären Variante sind hier eure Fähigkeiten als Bauplaner und Manager gefragt. Stampft eure Traumstadt aus dem Boden, entwickelt ein eigenes Ökosystem und seht eurer Kreation aus nächster Nähe beim Wachsen zu.Weil Sony neben The Dark Pictures: Switchback VR, Cosmonious High, Tentacular und Cities VR: Enhanced Edition noch sieben weitere Spiele enthüllt hat, findet ihr unten die vollständige Liste. Weitere Infos zu den einzelnen Titeln findet ihr beim offiziellen Blog von PlayStation Auch wenn PlayStation VR2 am 22. Februar 2023 erscheint, hielt man sich bei den oben aufgeführten Spielen in Sachen Release-Terminen noch zurück. Die meisten der Titel haben noch keine Zeitfenster bekommen oder sind lediglich auf 2023 datiert. Trotzdem erscheint Sonys neues VR-Headset natürlich nicht ohne Spiele: So könnt ihr euch beispielsweise auf ein Bundle mit Horizon: Call of the Mountain freuen.