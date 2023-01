PlayStation VR2 : Dark Pictures: Switchback VR schafft es doch nicht zum Launch

PlayStation VR2: Dark Pictures verspätet sich

Das Launch-Lineup von PlayStation VR 2

Zahlreiche Spiele erscheinen zum Launch vonam 22. Februar, darunter auchoderverspätet sich allerdings.Ursprünglich ebenfalls für die Veröffentlichung vom Virtual Reality-Nachfolger aus dem Hause Sony geplant, soll der neue Ableger von Supermassive Games' Horror-Reihe nunerscheinen. Die kurzfristige Entscheidung resultiere daraus, dass man noch ein bisschen mehr Zeit für den Feinschliff des VR-Titels brauche.Die traurige Nachricht für Horror-Fans stammt vonhöchstpersönlich. Auf Twitter schrieb das Studio hinter: „The Dark Pictures: Switchback VR ist das bislang ambitionierteste Virtual Reality-Projekt von Supermassive Games, das Spieler durch fünf umfangreiche Welten führt, die sich in verschiedene, mit Schrecken gefüllte Achterbahnstrecken aufteilen, die auf dem Dark Pictures-Franchise basieren.“„Es war immer unser Ziel, zusammen mit dem neuen PlayStation VR2-Headset zu veröffentlichen, aber es ist uns auch extrem wichtig, dass ihr, die Spieler, die am besten polierteste, gruseligste Erfahrung bekommt, wenn ihr euch für eure erste Fahrt in The Dark Pictures: Switchback VR anschnallt. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, ein neues Veröffentlichungsdatum auf den 16. März 2023 zu legen.”„Danke für all eure Vorfreude und Geduld, das bedeutet uns wirklich alles! Wir können es nicht erwartet, mehr über unseren sinistere Achterbahnfahrt aus der Hölle zu enthüllen. Schaut wieder vorbei für ein bald kommendes Video zu den Gameplay-Features!“Im Rahmen der Verschiebung stellte man auf Nachfrage hin übrigens auch noch einmal klar, dass The Dark Pictures: Switchback VR keine physische Handelsversion bekommen, sondern exklusiv im PlayStation Store als digitaler Download verfügbar sein wird.Wer sich bereits darauf gefreut hatte, am Launch-Tag von PlayStation VR2 mit einem Affenzahn durch grauenerregende Horror-Welten zu düsen, schaut jetzt natürlich vorerst in die Röhre. Nichtsdestotrotz erscheintzeitgleich mit Sonys neuem undjede Menge anderes Virtual Reality-Futter.Inverraten wir euch, welche Spiele Ende Februar in virtuelle Welten einladen. Neben dem bereits erwähnten Horizon: Call of the Mountain, das als Exklusivtitel wohl für viele am ehesten zum Kauf verlocken könnte, sind nämlich noch einige andere Genre und Geschichten geplant.