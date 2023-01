PlayStation VR2 : Sony soll Auslieferungsmenge halbiert haben - Was ist der Grund?

PlayStation VR2: Schwache Vorbestellungen bleiben hinter Erwartungen von Sony

Neuesten Medienberichten zufolge soll PlayStation-HerstellerInteractive die Auslieferungsmenge für seine-Headsets im Launch-Quartal deutlich nach unten geschraubt haben.Der Nachfolger des ersten Virtual Reality-Headsets aus dem Hause der japanischen Spieleschmiede erscheint schon in wenigen Tagen, nämlich am 22. Februar 2023. Seit November läuft der Vorverkauf für das PSVR2, doch dieser scheint zu stocken und Sony nun zum Handeln zu zwingen.Satte 599,99 Euro. Ein stolzer Preis, mit dem Sony mehr verlangt als für die PlayStation 5, die es in ihrer Digital Edition für unter 500 Euro zu erstehen gibt. Auch die erste Ausführung des VR-Headsets lag mit einem Preis von 399 Euro deutlich darunter.Dies könnte einige Interessenten bereits im Vorfeld abgeschreckt haben, denn wie Bloomberg unter Berufung auf seriöse Quellen berichtet , habe Sony die Auslieferungsmenge für das Launch-Quartal, welches schon am 31. März endet, deutlich reduziert. Sei man intern zunächst noch von zwei Millionen PS VR2-Geräten, die man unter zahlungsfreudige Kundschaft bringt, ausgegangen, hat man diese Planzahl nun auf die Hälfte gesenkt. Im darauffolgenden Jahr, also zwischen April 2023 und März 2024, möchte man dann weitere 1,5 Millionen Headsets an den Mann bringen.Ein Grund für die enttäuschenden Vorbestellungen könnte sich auch in dem Prinzip, nach welchem Sony jene ermöglicht hatte, finden. So wurden die PlayStation VR2-Pakete noch zu Beginn über ein Wartelistensystem an kaufwillige Kunden verteilt, ehe die Reservierungen vor wenigen Wochen auch für die "breite Masse" möglich gemacht wurden.Sonys Anpassungen seiner Prognosen für den Verkauf der Virtual Reality-Headsets sollen den Spaß allerdings nicht trüben. Immerhin wurden bereits jetzt über 30 Titel für die PlayStation VR2 angekündigt und wir verraten, auf welche ihr euch besonders freuen könnt.