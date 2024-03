PlayStation VR2: Sony stoppt Produktion weiterer Headsets

Mit derwollte Sony noch ein weiteres Mal den Virtual Reality-Markt angreifen. Rein technisch gesehen ist das dem Konzern auch gelungen, aber ein Verkaufsschlager ist dasbisher offenbar nicht. Deshalb soll Sony nun die Produktion vorerst angehalten haben.Während sich die, ist es um die PlayStation VR2 recht still geworden. In naher Zukunft könnte es auch dabei bleiben, denn möglicherweise hat man selbst bei Sony das Vetrauen in dieein Stück weit verloren.Wie Bloomberg -Journalist Takashi Mochizuki schreibt, habe er aus internen Quellen erfahren, dass Sony dievon weiteren PlayStation VR2-Headsets für die PlayStation 5habe. Der Grund? Die Lager seien gut gefüllt und man möchte erst einmal die bisher unverkauften Exemplare loswerden, bevor man neue VR-Brillen in Auftrag gibt.Grundsätzlich natürlich ein nachvollziehbarer Gedanke, aber es deutet sich an, dass sich das Headset nicht so gut verkauft, wie es sich das Unternehmen erhofft hat. Laut dem Bericht seien dieseit dem Launch im Februar 2023 immer weiter. Genaue Zahlen werden allerdings nicht genannt.Die Gründe für den möglichen Fehlerfolg der PS VR2 sind vielschichtig: Zum einen dürfte derviele interessierte Kunden abschrecken. Andererseits lässt auch dasdurchaus zu wünschen übrig. Lediglichund das VR-Update vonkonnten von sich Reden machen, während ansonsten Third Party-Entwickler für den stetigen Software-Nachschub zuständig sind. Zu guter Letzt bietet die PS VR2 auch, wodurch das eh schon recht knapp bemessene Spieleangebot noch kleiner ausfällt.Erwähnt werden sollte allerdings, dass Sony in der Vergangenheit Berichte von Mochizukioder zumindesthat. Ob der Journalist also richtig liegt, bleibt nur abzuwarten.hat sich jedoch zwischen den Zeilen bereits angedeutet, dass die PS VR2 möglicherweise nicht mehr ganz so hoch im Kurs steht.