Hyper Dash: VR-Arena-Shooter mit Schienensystemen startet morgen für VR-Headsets

Der Mehrspieler-Titel Hyper Dash hat sich bereits bereits im Sideloading-Angebot Sidequest auf der Oculus Quest eine kleine Fangemeinde erarbeitet. Am morgigen Donnerstag startet Triangle Factorys Arena-Shooter auch im offiziellen Quest-Store - und außerdem auch für PC-Headsets auf Steam Viveport und im Rift-Store (mit Cross-play und in den offiziellen Oculus-Stores auch mit Cross-buy).Die wichtigste Besonderheit ist sicherlich das Schienensystem, auf dem man durch die Arenen gleitet - und natürlich der namensgebende Dash, mit dem man schnell voran zischt. Zum Start sind vier Mehrspieler-Modi, dedizierte Server sowie eine Art Offline-Modus mit Bots. Steam erläutert:"Hyper Dash is a VR multiplayer team based shooter.GAME MODESPayload, Domination, Control Point, Deathmatch and remix them with Mutators!MOVEMENTMake smart use of Dashing, Sprinting, Walking and Rail Grinding to get around the arena's fast and lethal.FEATURESOffline mode/Bots, Dedicated servers, Rebind-able controls, Left hand support, Voice chat"