RevolVR 3: Wildwest-Roboter ballern sich aus dem Early Access

Sehr einfache Steuerung

Bewege dich, als gäbe es kein Morgen! Ducke dich, springe und verstecke dich, um die Oberhand zu gewinnen!

Einzel- und Mehrspielermodus

Kurze, action-geladene Spiele in verschiedenen Levels

Triff deine Freunde oder schließe neue Freundschaften im "Saloon", einem weitläufigen Social Hub

Miss dich mit anderen Spielern beim russischen Roulette oder beim Flaschenschießen

Kämpfe dich durch die Reihen und werde zum berüchtigtsten Revolverhelden

Nimm es mit den Bots auf, um zu sehen, ob dein erbärmliches Menschenhirn ihnen gewachsen ist

Am 23. Februar 2021 haben die estnischen Entwickler Never Bored ihren robotischen Western-Shooter RevolVR 3 für Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index sowie Windows Mixed Reality veröffentlicht und den Early Access nach gut vier Monaten offiziell beendet. Der Download via Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, kostet 12,99 Euro. Eine Veröffentlichung via Oculus Store und Viveport ist laut offizieller Website ebenfalls geplant. Der Vorgänger sei von mehr als drei Millionen Spielern in 78 VR-Parks weltweit gespielt worden.In der Spielbeschreibung heißt es: "RevolVR 3 ist ein Casual-Shooter mit Einzel- oder Mehrspielermodus, der in einer Roboterausführung des Wilden Westen spielt. Triff dich mit Freunden im Saloon, spiele Minispiele und nimm an rasanten Deathmatches gegen andere Spieler oder Bots teil! (...) Wir schreiben das Weltraumzeitalter 0000011111100101. Der Revolver ist die einzige Waffe, die von den Bürgern mitgeführt werden darf. Waffenhersteller präsentieren ihre Produkte, indem sie es Revolverhelden erlauben, sich in Roboterkörper hochzuladen und in einer futuristischen Geschichte im Wilden Westen mitzuspielen. Du hast nun das Privileg, dich dieser blutrünstigen Menge anzuschließen. Tritt online gegen reale Spieler an oder spiele gegen Bots. Hervorragend sowohl für Partys als auch für ernsthafte Gamer."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer