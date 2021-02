Project Cars Go: Mobiler Ableger erscheint im März, Vorab-Registrierung möglich

Gamevil wird Project Cars Go am 23. März für iOS und Android veröffentlichen. Der mobile Ableger der Rennsimulation entstand nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit in Zusammenarbeit mit den Slightly Mad Studios. Ab sofort können sich interessierte Mobil-Raser über die offizielle Webseite vorab registrieren, um direkt zum Start loslegen zu können und eine Ingame-Belohnung in Form von 100 Diamanten abzustauben.Bei der zugänglichen "One-Touch"-Steuerung erkennt man umgehend Parallelen zu Forza Street, einem weiteren Mobil-Ableger einer großer Rennspielserie: Beschleunigt wird automatisch, während man die Bremse mit einem Druck auf den Bildschirm bedient. Tippt man ihn nur an, wird geschaltet. Die Lenkung scheint automatisch zu erfolgen. Neben realen Rennstrecken soll Project Cars Go auch mit 50 lizenzierten Fahrzeugen aufwarten können.