Jitsu Squad: Kooperativer Cartoon-Brawler in Rekordzeit via Kickstarter finanziert

Das kooperative 2D-Beat'em-Up Jitsu Squad vom holländischen Tanuki Creative Studio ist nicht nur innerhalb von 24 Stunden erfolgreich via Kickstarter finanziert worden, mittlerweile wurden auch schon drei Zusatzziele (ein Speed-Run-Modus, eine spielinterne Kunstgalerie und ein Boss-Rush-Modus) erreicht. Aktuell haben 389 Unterstützer knapp 43.000 Euro zugesagt. Der ursprüngliche Zielbetrag lag bei 15.000 Euro. Die Kampagne kann noch bis zum 25. März 2021 unterstützt werden.Das für bis zu vier Spieler ausgelegte Kampfspiel soll 2022 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Ab 12 Euro sollen Backer einen Steam-Key, ab 20 Euro einen Konsolen-Key ihrer Wahl erhalten. Auf PS4 und Switch sollen zusammen mit Strictly Limited zudem physische Boxversionen produziert werden. Auf itch.io ist bereits eine kostenlose Demo der Prügel-Action verfügbar.Jitsu Squad soll die Freiheit und Zugänglichkeit eines Streets of Rage oder Final Fight mit der Geschwindigkeit und Intensität von Spielen wie Guilty Gear Marvel vs. Capcom 2 und Super Smash Bros. verbinden, so die Entwickler. Es werden spektakuläre Spezial- und Crossover-Unterstützungsangriffe, endlose Kombos, Charaktertransformationen und -verbesserungen, einzigartige Sekundärwaffen sowie eine breite Vielfalt an Gegnern und Schauplätzen versprochen.Letztes aktuelles Video: Trailer