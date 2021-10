The Caligula Effect 2: Fortsetzung des Anime-Rollenspiels für PS4 und Switch erschienen

Willkommen in der Tatefushi-Academy: Triff auf die neuen Gesichter des Go-Home-Clubs, deren Erinnerungen vom Virtuadoll X wiederhergestellt wurden. Rekrutiere weitere Studenten, die dir helfen, den Virtuadoll, Regret und die Obbligato-Musicians herauszufordern und den Fluchtweg aus der falschen Welt von Redo zu finden.

Flucht-Kämpfe: Benutze die Imaginary-Chain, um die Züge deiner Gegner zu erahnen. Mit der perfekten Strategie und Technik kannst du dir einen Vorteil im Kampf verschaffen.

Ein unvergessenes Paradies: Eine meistervolle Geschichte des Persona-Autors Tadashi Satomi und Takuya Yamanaka. Mit dem pulsierenden, vocaloid-inspirierten Soundtrack, wird die Welt von Redo zu einem unvergleichlichen Ort für alle Sinne.

Screenshot - The Caligula Effect 2 (Switch) Screenshot - The Caligula Effect 2 (Switch) Screenshot - The Caligula Effect 2 (Switch) Screenshot - The Caligula Effect 2 (Switch) Screenshot - The Caligula Effect 2 (Switch) Screenshot - The Caligula Effect 2 (Switch)

Am heutigen 22. Oktober 2021 haben NIS America und historia das Anime-Rollenspiel The Caligula Effect 2 ab 45,99€ bei kaufen ) für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Via PlayStation Store und eShop kostet der Download jeweils 49,99 Euro. Darüber hinaus ist der Nachfolger von The Caligula Effect Overdose (zum Test ) auch als digitale Deluxe Edition sowie als Boxversion im Handel erhältlich.Spielbeschreibung des Herstellers: "Regret, eine Virtuadoll, hat die Welt von Redo erschaffen, um die Menschen vor ihrer bedauerlichen Vergangenheit zu bewahren, indem sie die Menschheit unwissentlich in einer Simulation einsperrt. Dieses 'Paradies' wird jedoch tief zerrüttet, als ein virtuelles Idol namens X in die virtuelle Realität von Regret eindringt und die Erinnerungen eines Schülers an die reale Welt wiederherstellt. Um Redo zu entkommen, rufen sie den Go-Home-Club erneut zusammen, eine Widerstandsgruppe, die Regret und ihre Vollstrecker, die Obbligato-Musicians, herausfordert."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer