The Persistence Enhanced: Datum für PS5, Xbox Series X und PC verkündet

Publisher Perp Digital und Indie-Entwickler Firesprite arbeiten bekanntlich an einer aufgemotzten Version des Action-Adventures The Persistence für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Mittlerweile wurde verkündet, wann beide neuen Konsolen bedient werden - und zwar am 4. Juni 2021. Es sind sowohl Download-Versionen als auch physische Exemplare geplant.Am gleichen Tag erscheint die verbesserte Fassung auch für den PC. Besitzer des Originalspiels auf PS4, Xbox One oder PC sollen übrigens ein kostenloses Update auf die Enhanced-Version bekommen. Atmosphäre und Spannung sollen von der überarbeiteten Beleuchtung, "UX-Verbesserungen" sowie Raytracing profitieren. Auf der PS5 kommt besonders immersives haptisches DualSense-Feedback hinzu, so die Entwickler. Im Test des Originals resümierte Michael:"Eigentlich bin ich weder ein Freund der prozeduralen Generierung noch mag ich das Roguelite-Prinzip mit seinem masochistischen Todes-Wahn. The Persistence hat mich über weite Strecken trotzdem gut unterhalten – vor allem in VR. Die Atmosphäre ist fantastisch und erinnert ein wenig an eine Mischung aus Dead Space und dem Film The Cube – sicher auch dank der beklemmenden Klangkulisse. Durch die Hilflosigkeit entwickelt man außerdem schnell den nötigen Respekt gegenüber den Gegnern, auch wenn das Freischalten und die Weiterentwicklung des mitunter einfallsreichen Equipments kontinuierlich die Schlagkraft erhöht."