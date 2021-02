Tormented Souls: Klassischer Survival-Horror-Trip für PC, PS5, XBS und Switch angekündigt

Screenshot - Tormented Souls (PC, PlayStation5, Switch, XboxSeriesX) Screenshot - Tormented Souls (PC, PlayStation5, Switch, XboxSeriesX) Screenshot - Tormented Souls (PC, PlayStation5, Switch, XboxSeriesX) Screenshot - Tormented Souls (PC, PlayStation5, Switch, XboxSeriesX) Screenshot - Tormented Souls (PC, PlayStation5, Switch, XboxSeriesX) Screenshot - Tormented Souls (PC, PlayStation5, Switch, XboxSeriesX) Screenshot - Tormented Souls (PC, PlayStation5, Switch, XboxSeriesX) Screenshot - Tormented Souls (PC, PlayStation5, Switch, XboxSeriesX) Screenshot - Tormented Souls (PC, PlayStation5, Switch, XboxSeriesX) Screenshot - Tormented Souls (PC, PlayStation5, Switch, XboxSeriesX) Screenshot - Tormented Souls (PC, PlayStation5, Switch, XboxSeriesX) Screenshot - Tormented Souls (PC, PlayStation5, Switch, XboxSeriesX)

Mit Tormented Souls haben Dual Effect, Abstract Digital und PQube ein klassisches Survival-Horrorspiel in der Tradition von Resident Evil Alone in the Dark und Silent Hill angekündigt, das 2021 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Für PS5 und Switch sind außerdem physische Boxversionen via Funstock geplant:Als Spieler schlüpft man in die Rolle von Caroline Walker, die das mysteriöse Verschwinden von Zwillingsschwestern in Winterlake untersucht als sie plötzlich in einem zu einem Krankenhaus umfunktionierten, aber verlassen scheinenden Anwesen zu sich kommt. Die Macher versprechen klassisches Survival-Horror-Flair, aber mit modernisierter Steuerung und dynamischerer Kameraführung sowie spannendes Erkunden und herausfordernde Rätsel.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer