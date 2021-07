Sifu: Kung-Fu-Action der Absolver-Macher auf 2022 verschoben

Sloclap ( Absolver ) haben die Veröffentlichung ihrer für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC ( Epic Games Store ) in Entwicklung befindlichen Kung-Fu-Action Sifu im Rahmen von Sonys aktueller State-of-Play-Ausgabe auf Anfang nächsten Jahres verschoben. Auf dem PlayStation Blog begründet Felix Garczynski von Sloclap die Verschiebung wie folgt: "Seit unserer Ankündigung bei State of Play im Februar hat das Team fleißig an Sifu gearbeitet. Wir hatten gehofft, das Spiel Ende 2021 herausbringen zu können, aber uns ist klar geworden, dass wir bis 2022 brauchen werden, um ein rundum fertiges und auf Hochglanz poliertes Spiel zu veröffentlichen.Die Covid-Krise und die daraus resultierenden Lockdowns haben alle vor ernste Schwierigkeiten gestellt und obwohl wir zum Glück keine so großen Umsatzeinbußen hatten wie viele andere Unternehmen, sahen auch wir uns bedingt durch diese Situation mit ein paar ziemlich großen Herausforderungen konfrontiert. Seit März 2020 mussten wir uns an immer wieder neue Bestimmungen anpassen und das gesamte Team mitten während des laufenden Entwicklungsprozesses auf mobiles Arbeiten umstellen. Das hat uns etwas verlangsamt – Homeoffice hat zwar seine Vorteile, aber der Wegfall des täglichen informellen Austausches zwischen Teammitgliedern kann auch ganz schön hart sein.Anfang dieses Jahres glaubten wir trotzdem noch, unseren ursprünglich geplanten Erscheinungstermin einhalten zu können, aber als der Stichtag näher rückte, wurde klar, dass wir es nicht schaffen konnten, ohne die Qualität des Spiels zu gefährden oder das Sloclap-Team enorm unter Druck zu setzen – und wir fanden keine von beiden Optionen annehmbar.Diese Verzögerung tut uns sehr leid – wir sind ja selbst Gamer und wissen, wie frustrierend so etwas sein kann, und für ein unabhängiges Studio, das mehrere Jahre an einem einzigen Projekt arbeitet, kann die Verzögerung eines Spiels auch finanzielle Risiken mit sich bringen. Wir haben uns diese Entscheidung also ganz sicher nicht leicht gemacht. Aber letztendlich hat es für uns oberste Priorität, das bestmögliche Spiel und ein enorm unterhaltsames und sorgfältig fertiggestelltes Erlebnis zu entwickeln. Deshalb ist uns lieber, unsere Fans um ein bisschen mehr Geduld zu bitten, als etwas zu veröffentlichen, auf das wir nicht rundum stolz sind."Trost spendet vielleicht ein neuer Trailer, der einen kurzen Einblick in die Alterungsmechanik sowie eine brandneue Umgebung, den Fight Club, gewährt:Letztes aktuelles Video: Fight Club Gameplay Teaser