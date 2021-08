Sifu: Kung-Fu-Action beginnt im Februar 2022

Spezielles Avatar-Paket

Exklusives Fotomodus-Cinematic-Pack

Alle Boni der Standard Edition

48 Stunden Vorabzugang vor dem Start des Spiels am 22. Februar 2022

The Art of Sifu - ein wunderschönes digitales Artbook

Der Soundtrack des Spiels von Howie Lee, dem in Peking ansässigen Komponisten, mit dem Sloclap für die Musik von Sifu zusammengearbeitet hat.

Bei der gamescom Opening Night Live wurde der Veröffentlichungstermin von Sifu genannt. Das Kung-Fu-Actionspiel von Sloclap ( Absolver ) wird am 22. Februar 2022 für PlayStation-Konsolen und PC (Epic Games Store) zum Preis von 39,99 Euro für die Standard-Edition und 49,99 Euro für die Deluxe-Edition erscheinen.Sloclap: "Sifu ist der Nachfolger von Sloclaps ehrgeizigem Multiplayer-Hit Absolver aus dem Jahr 2017. Es handelt sich um eine Einzelspieler-Kung-Fu-Geschichte mit Themen wie Rache und Erlösung, die in die actionreiche Geschichte eingewoben sind. Angehende Sifus können sich bereits heute ein Exemplar mit speziellen Vorbestellerboni sichern. (...) Sloclap enthüllt im heutigen Trailer brandneues Gameplay, mit den für das Spiel typischen kraftvollen, rasanten Kämpfen, die sich nahtlos in mehrere neu enthüllte Schauplätze einfügen, die man auf dem Weg zu Rache und Erlösung antrifft. Dazu gehören die Dächer in den Slums der Stadt, bevölkert von Dealern und Junkies, die makellosen Räume eines zeitgenössischen Kunstmuseums und eine von Feuer ausgeleuchtete Gasse, die aus der Vergangenheit zu stammen scheint. Unterlegt mit einem neuen Track können Fans einen ersten Blick auf die authentischen Kampfumgebungen des Spiels werfen, bevor es dann Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommt."Standard Edition (39,99 Euro)Deluxe Edition (49,99 Euro + spezieller Vorbestellerrabatt von 10 Prozent)Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer