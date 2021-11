Sifu: Kung-Fu-Action erscheint zwei Wochen früher als geplant

Entwickler Sloclap hat überraschend bekannt gegeben , dass der Release von Sifu vorverlegt wurde. Demnach wird das Action-Spiel nicht mehr am 22. Februar 2022, sondern schon am 8. Februar 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheinen. Fans dürfen also schon zwei Wochen früher mit dem Kung-Fu-Abenteuer loslegen. Passend zur Ankündigung hat das Team auch zwei neue Trailer zum Spiel veröffentlicht, die den neuen Release sowie das Kampfsystem von Sifu vorstellen.„Sifu erzählt die Geschichte eines jungen Kung-Fu-Schülers, der auf Rache sinnt und die Mörder seiner Familie jagt. In seinem Kampf allein gegen alle hat er keine Verbündete und seine Feinde sind zahllos. Er muss sich auf seine einzigartige Beherrschung des Kung-Fu und einen mysteriösen Anhänger verlassen, um zu bestehen und das Vermächtnis seiner Familie zu bewahren.“Vor der Entwicklung von Sifu war Sloclap für Absolver verantwortlich, das 2017 im Handel erschienen ist. Der frühere Release des Actionspiels macht durchaus Sinn, wenn man auf den Kalender blickt. Im ursprünglich geplanten Zeitraum erscheinen mit Horizon Forbidden West, Destiny 2: The Witch Queen und Elden Ring namhafte Titel, die Sifu möglicherweise das Rampenlicht gestohlen hätten.