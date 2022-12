Sifu: John Wick-Schöpfer produziert Live-Action-Film

Sifu: Rachefeldzug auf der großen Leinwand

Roadmap von Sifu steuert auf ihr Ende zu

Anfang des Jahres stellte Sifu viele Spieler auf der Suche nach einer Herausforderung auf die Probe und verteilte mit seinem digitalen Alterungsprozess beim Bildschirmtod links und rechts Ohrfeigen – auch in unserem Test zum Titel Seitdem ist das auf Nahkämpfe in engen Korridoren spezialisierte Indie zwar etwas in der Versenkung verschwunden, arbeitete sich mit einem Nintendo Switch-Port und mehreren Nominierungen bei den Game Awards aber die öffentliche Aufmerksamkeit zurück. Und offenbar war es das noch lange nicht: Sifu soll nämlich verfilmt werden!Wie Deadline berichtet, entsteht die Live-Action-Adaption in einer Kollaboration zwischen dem Entwicklerstudio Sloclap und der Medienfirma Story Kitchen, die unter anderem vom John Wick-Schöpfer Derek Kolstad gegründet wurde. Wenig verwunderlich wird Kolstad daher auch den Sifu-Film produzieren, zusammen mit Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg, Dan Jevons und Timothy I. Stevenson.Weitere Details zur geplanten Filmumsetzung sind noch nicht bekannt, doch anhand von Sifu dürfte zumindest klar sein, worum es in der Adaption storytechnisch geht. Das Kung-Fu-Indie erzählt schließlich die Geschichte eines jungen Martial Arts-Lehrlings, der nach dem Tod seines Meisters auf Rache schwört.Um seinen Blutdurst zu stillen, kämpft er sich durch die Reihen seiner Gegner, jedoch nicht, ohne dabei selbst das ein oder andere Mal ins Gras zu beißen. Glücklicherweise hat er ein magisches Amulett, das ihn jedes Mal wieder auferstehen lässt – ihn als Preis für diese Kraft jedoch jedes Mal ein paar Jahre seines Lebens kostet.So entsteht ein Wettrennen gegen die Zeit, das wir dann irgendwann in der Zukunft auch auf der großen Leinwand verfolgen dürfen. Sollte Sifu bei den Game Awards den ein oder anderen Preis abstauben, dürften sich die Produzenten vermutlich über den zusätzlichen Aufwind freuen.Bevor es so weit ist, bekommen aktive Sifu-Spieler aber noch das letzte Update der Roadmap spendiert. Nach den Frühling-, Sommer- und Herbst-Patches, die neben verschiedenen Schwierigkeitsstufen auch einen Replay-Editor ins Spiel gebracht haben, folgt bald das finale Winter-Update mit neuen Kostümen, Modifikationen und dem neuen Spielmodus Arenen.