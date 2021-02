Final Fantasy 7: The First Soldier: Battle-Royale-Ableger für Mobil-Plattformen angekündigt

Square Enix hat Final Fantasy 7: The First Soldier für Mobilgeräte mit iOS und Android angekündigt. Dabei handelt es sich um einen Shooter, der auf das offenbar immer noch populäre Konzept Battle Royale setzt. Angesiedelt etwa 30 Jahre vor den Geschehnissen in Final Fantasy 7 dreht sich in dem Ableger alles um die Gründung von Shinras Spezialeinheit "Soldier". Zum Einsatz kommen neben Waffen auch Magie und Nahkampf, wie man im Ankündigungs-Teaser sehn kann.Erscheinen soll Final Fantasy 7: The First Soldier noch in diesem Jahr als Free-to-play-Spiel mit Mikrotransaktionen.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer