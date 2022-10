Final Fantasy 7: The First Soldier: Das Battle Royale für Mobile-Geräte stellt seine Dienste ein

Final Fantasy 7 The First Soldier: Das Ende einer wirklich kurzen Ära





We are regretful to announce that we will be ending service for FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER at 07:00 UTC on January 11, 2023.



We would like to thank you all for all your support over the past year.https://t.co/XvNOVv2EVs#FF7FS pic.twitter.com/aNVI4iHle4



Final Fantasy-Futter im Anmarsch

Nur ein gutes Jahr hat es Final Fantasy 7 The First Soldier geschafft, auf den Beinen zu bleiben, nun steht das Battle Royale schon vor dem Aus: Die Server werden abgestellt.Auf der offiziellen Website veröffentlichte Square Enix den Abschiedsbrief von First Soldier, in dem man sich bei den Fans für ihre Treue und Unterstützung bedankt und den Todestermin des Battle Royale auf den 11. Januar 2023 datiert.Damit war First Soldier tatsächlich nur ein gutes Jahr im Einsatz: Das Final Fantasy-Battle Royale für Mobilgeräte ist mit seinem Erscheinungsdatum am 17. November 2021 noch ein ziemlicher junger Franchise-Vertreter. Die jetzige Einstellung kommt aber natürlich nicht von ungefähr, sowohl Entwickler als auch Fans waren alles andere als zufrieden mit dem Titel:„Trotz all unserer Bemühungen, euch regelmäßig mit neuen und aufregenden Inhalten zu versorgen, waren wir nicht in der Lage, euch die Erfahrung zu bieten, die wir uns erhofft hatten und die ihr alle verdient habt. Daher haben wir die äußerst schwierige Entscheidung getroffen, den Dienst für FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER zu beenden.“Abseits der Diensteinstellung am 11. Januar gab man noch zwei weitere Daten bekannt, die für Spieler von Final Fantasy 7 The First Soldier relevant sind. Mit der heutigen Ankündigung wurden nämlich die Shinra-Credits aus dem Shop entfernt, auch wenn ihr die in eurem Besitz noch benutzen könnt. Außerdem wird das Mobile Game ab dem 1. November nur noch auf Englisch spielbar sein.Für Fans von Final Fantasy ist die Nachricht über die Einstellung von The First Soldier nur dann ein Grund zum Trauern, wenn sie selbst in dem Battle Royale mitgemischt haben. An kommenden Titeln von Square Enix‘ Flaggschiff mangelt es nämlich nicht gerade.Bereits zwei Klopper erwarten uns im nächsten Jahr: Mit Final Fantasy 16 steht der nächste große Serienteil an, der mit Echtzeitkämpfen aufwartet, was laut Game-Produzent Naoki Yoshida auch daran liegt, dass man ein jüngeres Publikum anlocken wolle. Neben dem nur grob auf Sommer 2023 datierten Teil 16 soll Ende 2023 außerdem Final Fantasy 7 Rebirth erscheinen.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer