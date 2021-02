Dark Moonlight: Düsterer Überlebenskampf für PC im Anmarsch

Screenshot - Dark Moonlight (PC) Screenshot - Dark Moonlight (PC) Screenshot - Dark Moonlight (PC) Screenshot - Dark Moonlight (PC) Screenshot - Dark Moonlight (PC) Screenshot - Dark Moonlight (PC) Screenshot - Dark Moonlight (PC) Screenshot - Dark Moonlight (PC) Screenshot - Dark Moonlight (PC) Screenshot - Dark Moonlight (PC) Screenshot - Dark Moonlight (PC) Screenshot - Dark Moonlight (PC) Screenshot - Dark Moonlight (PC) Screenshot - Dark Moonlight (PC)

Mit Dark Moonlight haben Silent Bear Studio und Black Rose Projects ein Survival-Horror-Spiel angekündigt, das sich derzeit für PC in Entwicklung befindet. Einen angepeilten Veröffentlichungszeitraum gibt es noch nicht, auf Steam kann man den nach eigenen Angaben von modernen Sci-Fi-Serien inspirierten Titel aber bereits auf die Wunschliste setzen.Dark Moonlight spielt in der nahen Zukunft und versetzt einen in die Rolle von Dave Kellerman, der unter diversen Ängsten und Phobien leidet. Als er sich für eine neuartige psychiatrische Behandlung entscheidet, scheint diese zu Beginn vielversprechend. Aber schon bald zeigen sich erhebliche Nebenwirkungen, die Dave in eine andere Welt reißen, in der er mit begrenzten Mitteln ums Überleben kämpfen, grotesken Monstern entkommen und Rätsel lösen muss...Letztes aktuelles Video: Trailer