Into a Dream: Narratives Rätsel-Abenteuer erscheint auch für PS4 und Switch

Am 4. März 2021 bringt Filipe F. Thomaz sein narratives Rätsel-Abenteuer Into a Dream auch auf die PlayStation 4 und Switch. Thematisch soll sich die emotionale Reise mit Depressionen und Hoffnungslosigkeit auseinandersetzen, aber auch Liebe und Leidenschaft behandeln. Im Juli 2020 erschien der Titel bereits auf dem PC via Steam . Genau wie dort wird der Preis auch auf den Konsolen 11,59 Euro betragen.In der Spielbeschreibung heißt es:"In Into A Dream wachst du an einem mysteriösen Ort auf ohne all deine Erinnerungen und stößt auf eine an dich gerichtete Aufnahme. Als Du diese hörst, stellst du fest, dass Dein Geist mit den Träumen von Luke Williams verbunden ist, einem Mann bei dem eine schwere Depression diagnostiziert wurde. Du bist Lukes letzte Hoffnung und musst verhindern, dass er dahinsiecht.Wenn Du tief in Lukes Träume eintauchst, in denen Erinnerungen und Symbole miteinander verschmelzen, wird von Dir erwartet, dass Du die Ereignisse und Handlungen offenlegst, die Luke in seine Dunkelheit geführt haben. Du wirst seine enge Familie und Freunde treffen und musst einen Weg finden, ihn dazu zu bringen, dass Du auf seine dunkleren Träume zugreifen und die emotionale, kraftvolle und herzzerreißende Reise seines Lebens enthüllen.Lukes Leben liegt in deinen Händen. Du musst ihm helfen, den ersten Schritt in Richtung Genesung zu machen, damit er sieht das sein Leben wichtig ist... Du bist seine letzte Hoffnung."Letztes aktuelles Video: Trailer