Horror Bar VR: Virtual-Reality-Kneipe für Horrorfans ist eröffnet

Erstklassiges Grafikdesign, das die Zombie-Welt spaßig und ansprechend macht Komplexe Interaktionen mit den Gästen der Bar - basierend auf realistischen Reaktionen echter Kunden auf das Verhalten des Spielers

Stimmungsvoll komponierter Soundtrack des renommierten Komponisten Mikolaj Stroinski - Rhythmus und Tempo der Musik folgen dem Spielfortschritt

Verdienen Sie Geld, erhalten Sie Tipps, kaufen Sie einzigartige Artikel aus verschiedenen Kollektionen und pimpen Sie Ihre Bar

Dynamisches Gameplay, unterstützt durch maßgeschneiderte Soundeffekte

Eine künstliche Zombie-Sprache, die speziell für die Unterhaltung der Spieler entwickelt wurde

Fähigkeiten & Fun - Erziele die bestmöglichen Ergebnisse, indem du neue Spielmechaniken und Gerichte entdeckst, versuche nicht zu scheitern, verdiene Geld, verjage die Fledermäuse und Spinnen, aber vor allem... hab Spaß!

Schalten neue Spielmechaniken, Gerichte und Charaktere frei, indem du neue Levels erreichst

Serviere ekelhafte Gerichte und lerne, mit zufriedenen und unzufriedenen Zombiegästen umzugehen

Konfrontiere Zombie-Gäste mit einzigartigen Gegenständen wie zum Beispiel einem Baseballschläger.

Screenshot - Horror Bar VR (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Horror Bar VR (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Horror Bar VR (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Horror Bar VR (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Horror Bar VR (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Horror Bar VR (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Horror Bar VR (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Horror Bar VR (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Horror Bar VR (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Horror Bar VR (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality)

Am 25. Februar 2021 haben VR Factory ihre gruselige Barkeeper-Simulation Horror Bar VR für Oculus Rift, HTC Vive und Valve Index veröffentlicht und den Early Access nach vier Monaten offiziell beendet. Der Download via Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, und Viveport kostet jeweils 16,79 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Übernimm die Rolle eines Barkeepers in diesem Horror-Bar-Simulator und serviere schrecklich leckere Vollblutgetränke, die du auf drei verschiedene Weisen mixen kannst. Um den Appetit der Gäste deiner Bar zu stillen, kannst du diverse grauenhafte Gerichte kreieren! Zerhacke gefräßige Monster, die am Boden des Aquariums leben, frittiere abgehackte Finger wie Pommes und zaubere meisterhaft gebratene Steaks unbekannter Herkunft...Doch Vorsicht! Möglicherweise musst du auch Mahlzeiten aus toten Ratten zubereiten, die hier als echte Delikatesse gelten. Mit jedem Level tauchst du in die immer skurrilere Atmosphäre des Spiels ein. Du wirst auch interessante Techniken erlernen, um noch mehr Zombies in deiner Bar zu bedienen. Dank der stationären Natur des Spiels ist das Spielerlebnis komplett frei von Schwindel, Bewegungsübelkeit oder Kopfschmerzen."Als Hauptinhalte werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Teaser