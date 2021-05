Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle: Termin steht fest: 19. November 2021

The Pokémon Company International und Nintendo haben nicht nur den Veröffentlichungstermin von Pokémon-Legenden: Arceus für Switch bekanntgegeben (28. Januar 2022), sondern auch die Releasetermine für Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle verraten. Die originalgetreuen Remakes von Pokémon Diamant und Pokémon Perl (2006, Nintendo DS) werden am 19. November 2021 für jeweils 59,99 Euro veröffentlicht. Auch ein Doppelpack aus Strahlender Diamant & Leuchtende Perle soll angeboten werden.The Pokémon Company International: "Egal, ob Spieler die Sinnoh-Region schon erkundet haben oder nicht, sie können sich auf dieses großartige Abenteuer freuen, das in neuem Glanz für Nintendo Switch erscheint. Die Geschichte der Originale bleibt unverändert und verschiedene Spielfunktionen werden farbenfroh zu neuem Leben erweckt. Trainer erwartet ein Abenteuer durch die Sinnoh-Region, das sich sowohl nostalgisch als auch aufregend neu anfühlt. Die Legendären Pokémon Dialga und Palkia zieren die neu veröffentlichten Verpackungsdesigns von Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle. Auf ihren Abenteuern können Trainer die geheimnisvollen Verbindungen zwischen Dialga oder Palkia und der Sinnoh-Region entdecken.""Die Geschichte der Originale bleibt unverändert, und auch das Größenverhältnis der Städte und Routen wurde beibehalten. Spieler von Pokémon Diamant und Pokémon Perl können an vertraute Schauplätze zurückkehren und altbekannte Momente erneut erleben. Auf Neuankömmlinge in der Sinnoh-Region warten unterdessen zahlreiche neue Begegnungen und Überraschungen. (...) Du wirst Chelast, Panflam oder Plinfa als dein erstes Partner-Pokémon auswählen können und dich dann auf deine Reise begeben."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer