Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle: Screenshots, Spielszenen und weitere Details

Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch)

Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch) Screenshot - Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle (Switch)

Während der heutigen Pokémon-Presents-Videopräsentation sind neue Details zu Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle bekanntgegeben worden. Außerdem wurden neue Spielszenen gezeigt und Screenshots (auch aus der deutschen Version) veröffentlicht."Mit Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle kehren Spieler in die Sinnoh-Region zurück, wo sie unter anderem Professor Eibe begegnen, sich Team Galaktik stellen und die Untergrundhöhlen erkunden können. Auch an den beliebten Pokémon-Wettbewerben der Sinnoh-Region können Spieler in Form der Super-Wettbewerbs-Show erneut teilnehmen. Zudem haben sie die Möglichkeit, im Konnex-Klub mit Trainer aus aller Welt zu interagieren. Außerdem kann das Spielerlebnis mithilfe von Kapsel-Deko personalisiert werden. Die Kompatibilität von Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle mit Pokémon HOME ist für 2022 geplant", schreibt The Pokémon Company.Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle werden am 19. November 2021 für Switch veröffentlicht - für jeweils 59,99 Euro. Ab Freitag (5. November 2021) wird eine besondere Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia-Edition erhältlich sein. Die Rückseite dieser Konsole wird von einem silbernen Dialga und goldenen Palkia geziert."Die Spiele Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle ermöglichen es Fans, die Geschichte und Inhalte von Pokémon Diamant und Pokémon Perl mit einem modernen Touch erneut zu erleben. Die ursprünglichen Spiele, die 2006 veröffentlicht wurden, werden originalgetreu nachempfunden und erstrahlen für Nintendo Switch in neuem Glanz."Letztes aktuelles Video: Weitere Details