Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle: Platz der Treue in Herzhofen, Pokétch und Knurspe

The Pokémon Company International und Nintendo haben weitere Details zu Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle bekanntgegeben. Beide Spiele erscheinen am 19. November 2021 für Switch."In Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle, den originalgetreuen Remakes der Klassiker Pokémon Diamant und Pokémon Perl, kehren Spieler in die Sinnoh-Region zurück, wo sie unter anderem Professor Eibe begegnen, sich Team Galaktik stellen und die Untergrundhöhlen erkunden können. Wer die Sinnoh-Region unterdessen zum ersten Mal besucht, darf sich auf zahlreiche neue Begegnungen und Überraschungen freuen."Der multifunktionale Pokétch wird von den Entwicklern so beschrieben: "Beim Pokétch, den Spieler auf ihrer Reise erhalten, handelt es sich um ein praktisches Gerät mit zahlreichen Apps. Die Apps dieses multifunktionalen Hilfsmittels können sich in den unterschiedlichsten Situationen als nützlich erweisen. So dient das Itemradar beispielsweise dazu, versteckte Items ausfindig zu machen. In Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle können Spieler mit dem Pokétch außerdem wilde Pokémon um Hilfe rufen, damit diese VM-Attacken wie Zerschneider einsetzen, um im Weg stehende Bäume zu beseitigen, oder Kraxler, um steile Klippen zu erklimmen.""Der Platz der Treue in Herzhofen ist ein entspannter Ort, an dem Trainer Zeit mit ihren Pokémon verbringen können. Hier ist es ihnen möglich, in Begleitung von bis zu sechs ihrer Pokémon umherzuspazieren, sofern diese im Park erlaubt sind. Auf dem Platz der Treue können Spieler außerdem die Kameraperspektive und den Zoom anpassen, um Erinnerungsfotos und -videos mit ihren Pokémon aufzunehmen. Fotos lassen sich durch Betätigen des Aufnahmeknopfs der Nintendo-Switch-Konsole machen, während kurze Videos durch Drücken und Halten des Aufnahmeknopfs aufgezeichnet werden.""Knurspe sind Snacks, welche die Ausstrahlung von Pokémon verbessern, z. B. ihre Coolness oder Putzigkeit. Wenn Spieler die Ausstrahlung verbessern, können sie während einer Super-Wettbewerbs-Show bei der Bewertung des Styles eine höhere Punktzahl erreichen. In Pokémon Diamant und Pokémon Perl war die Zubereitung von Knurspen nur in der Knursperei möglich, doch nun können Spieler sie auch auf dem Platz der Treue herstellen. In Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle ist es nicht möglich, gemeinsam mit anderen Trainern zu kochen. Stattdessen können Spieler bis zu vier Beeren in den Topf geben, wodurch sie ganz ohne die Hilfe anderer besonders gute Knurspe zubereiten können."Letztes aktuelles Video: NeuigkeitenTrailer