Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle: Speedrunner bewältigt Story in unter einer Stunde

Normalerweise benötigen die Spieler im Durchschnitt zwischen 20 und 25 Stunden, um die Story von Pokémon Leuchtende Perle beziehungsweise Pokémon Strahlender Diamant abzuschließen. Dem YouTuber und Speedrunner „Werster“ dauert das jedoch viel zu lange. Daher hat er nach dem schnellstmöglichen Weg gesucht, um sich durch die Spiele zu kämpfen – mit beachtlichem Erfolg.Wie er in einem vor kurzem veröffentlichten Video dokumentiert, ist es ihm gelungen, die Story in weniger als einer Stunde durchzuspielen. Sein bisheriger Rekord liegt bei 50 Minuten und 36 Sekunden. Wie er selbst erklärt, gibt es diesbezüglich sogar noch einiges an Verbesserungspotenzial, so dass kürzere Speedruns definitiv im Bereich des Möglichen liegen. Doch wie hat er es eigentlich so schnell geschafft? Die Zauberformel hierfür lautet: Glitches. „Werster“ hat einige dieser Lücken im Spiel verwendet, um besonders effizient voranzukommen. Unter anderem konnte er auf diese Weise nicht nur Teile des zeitraubenden Tutorials überspringen, sondern sich auch außerhalb der eigentlichen Map bewegen. Mithilfe eines weiteren Glitches konnte er sogar den knackigen Rivalenkampf umgehen, der selbst geübten Spielern einiges an Kopfzerbrechen bereitet – und entsprechend viel Zeit verschlingt.Der Speedrunner stellt in seinem Video klar, dass die alles nur deswegen möglich war bzw. auch weiterhin möglich ist, da sich Pokémon Leuchtende Perle und Pokémon Strahlender Diamant in einem technisch alles andere als einwandfreien Zustanden befinden. Seit dem Launch gab es bereits mehrere Meldungen über Bugs und andere Probleme.Pokémon Leuchtende Perle und Pokémon Strahlender Diamant wurden am 19. November 2021 für Nintendo Switch veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: NeuigkeitenTrailer