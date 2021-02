Pokémon Legenden: Arceus: Prequel zu Diamant und Perl in offener Welt angekündigt

Jekt schrieb am 26.02.2021 um 17:59 Uhr

Selten so einen Abfall gesehen.

Ich bin mit keinen Erwartungen in diese Ankündigung gegangen und bin dennoch enttäuscht.

Das Pokemon Franchise ist das am meisten einspielende Franchise der Welt mit 100 Billionen Dollar und was kriegen wir? Ein "Remake" das aussieht wie ein Mobile Game und ein weiteres Spiel, das mega vielversprechend sein könnte, allerdings offensichtlich in 5 FPS läuft und BOTW Alpha Grafik bietet.

Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich dazu noch groß sagen soll.

Mag sein, dass es noch ein Jahr bis dahin ist. Aber hat man ja bei Sword und Shield gesehen, was sich noch getan hat, nachdem die ersten Trailer mit "footage not final" gezeigt wurden ... gar nichts.

Wie man das noch verteidigen kann, verstehe ich nicht. Mein Herz blutet tbh.

Ich werd's kaufen, definitiv! Aber gebraucht von irgendeinem, der es verkauft.