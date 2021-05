Pokémon-Legenden: Arceus: Pokémon-Abenteuer wird am 28. Januar 2022 erscheinen

The Pokémon Company International und Nintendo haben den Veröffentlichungstermin von Pokémon-Legenden: Arceus für Switch bekanntgegeben. Das Prequel zu Pokémon: Diamant & Perl wird am 28. Januar 2022 erscheinen."Mit Pokémon-Legenden: Arceus schlägt die Pokémon-Videospielreihe eine kühne neue Richtung ein, indem sie Action- und Rollenspiel-Elemente verbindet. Spieler werden in die Sinnoh-Region längst vergangener Zeiten versetzt, lange vor den Ereignissen in Pokémon Diamant und Pokémon Perl. Als Hauptfigur machen sich Spieler auf, um den ersten Pokédex der Region zu erstellen, indem sie die dort lebenden wilden Pokémon fangen, untersuchen und erforschen", schreibt The Pokémon Company International in der Pressemitteilung.In der Vorgeschichte zu Pokémon Diamant und Perl erkundet man eine weitläufige (offene) Interpretation der Sinnoh-Region. Das Ziel des Spiels ist die Erstellung des allerersten Pokédex, um die Grundlage für Trainer und Ereignisse zu schaffen, die in früher veröffentlichten Spielen thematisiert werden. Der Spieler kann u.a. zusammen mit einem Partner-Pokémon gegen wilde Pokémon kämpfen - inklusive nahtlosem Übergang zum Gefecht. Zu Beginn des Abenteuers wird man zwischen Bauz, Feurigel oder Ottaro als Partner-Pokémon wählen können."In Pokémon-Legenden: Arceus kannst du das Verhalten von Pokémon genau beobachten, bevor du dich ihnen vorsichtig näherst. Um sie zu fangen, musst du beim Werfen des Pokéballs gut zielen! Du hast aber auch die Möglichkeit, mit deinen verbündeten Pokémon gegen die wilden Pokémon zu kämpfen, die du fangen möchtest. Wirf dazu einfach den Pokéball, in dem sich dein Pokémon befindet, in die Nähe eines wilden Pokémon. Dadurch beginnt unmittelbar ein Kampf, bei dem du dein Pokémon Attacken aus seinem Repertoire einsetzen lässt. (...) Es verschlägt dich in die Sinnoh-Region, die auch den Schauplatz der Titel Pokémon Diamant und Pokémon Perl darstellt. Doch die hier erzählte Geschichte spielt in einer längst vergangenen Zeit, als das Konzept des Pokémon-Trainers oder der Pokémon-Liga noch nicht existierte. Überall triffst du auf wilde Pokémon, die in der rauen Umgebung einer Sinnoh-Region leben, die du so in Pokémon Diamant und Pokémon Perl nicht kennengelernt hast."Letztes aktuelles Video: Fünf Dinge die wir uns wünschen