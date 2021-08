Pokémon-Legenden: Arceus: Galaktik-Expedition, Hisui-Region, Basislager und Screenshots

Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch)

Kategorie: Vielender-Pokémon

Größe: 1,8 m

Gewicht: 95,1 kg

Typ: Normal + Psycho

Kategorie: Großfisch-Pokémon

Größe: 3,0 m

Gewicht: 110,0 kg

Typ: Wasser + Geist

Kategorie: Kampfschrei-Pokémon

Größe: 1,7 m

Gewicht: 43,4 kg

Typ: Psycho + Flug

Kategorie: Späher-Pokémon

Größe: 0,8 m

Gewicht: 22,7 kg

Typ: Feuer + Gestein

Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) Screenshot - Pokémon-Legenden: Arceus (Switch)

Während der heutigen Pokémon-Presents-Videopräsentation ist auch Pokémon-Legenden: Arceus ab 59,99€ bei vorbestellen ) näher vorgestellt worden. In dem Switch-Spiel begeben sich die Spieler auf ein Abenteuer in die Sinnoh-Region der Vergangenheit - noch bevor die Region überhaupt unter diesem Namen bekannt war. Damals wurde sie noch Hisui-Region genannt - und Menschen und Pokémon lebten hier nur selten in Harmonie miteinander."Als Mitglied der Galaktik-Expedition werden Spieler Jubeldorf besuchen, eine lebhafte Siedlung, die ihnen als Stützpunkt dient. Wenn Spieler eine Mission erhalten, brechen sie von diesem Dorf aus auf, um eins der zahlreichen Gebiete der Hisui-Region zu erforschen. Nach ihren Erkundungen kehren Spieler erneut nach Jubeldorf zurück, um sich dort auf ihre nächste Aufgabe vorzubereiten. Wenn sie Jubeldorf verlassen und zu einer Erkundung aufbrechen, wird eines der praktischen Basislager stets ihr erster Halt sein. Ein Basislager dient Spielern oft als Ausgangspunkt. Diese Basislager sind jedoch mehr als nur Ausgangspunkte - während einer Erkundung können Spieler dort eine Pause einlegen, um ihrem Pokémon-Team ein bisschen Erholung zu gönnen. Außerdem besteht die Möglichkeit, an der Werkbank des Lagers Items herzustellen. Erleiden Spieler zu viel Schaden, sei es durch wilde Pokémon oder durch tiefe Stürze, können sie ihre Erkundung vielleicht nicht fortsetzen. Sie sollten also nicht leichtsinnig werden, wenn sie in Gefahr geraten, sondern während ihrer Erkundungen von den Basislagern Gebrauch machen. (Link-Kämpfe mit anderen Spielern sind in diesem Spiel nicht möglich. Für den Tausch von Pokémon mit anderen Spielern ist die Verwendung der Kommunikationsfunktionen der Nintendo Switch erforderlich. Eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft wird benötigt, um bestimmte Funktionen nutzen zu können.)"Im Laufe des Abenteuers werden die Spieler versuchen, den Pokédex dieser Region zu vervollständigen und ihren Mitgliedsrang bei der Galaktik-Expedition zu erhöhen. Dabei wird man u.a. auf folgende Pokémon treffen.Damythir"In Hisui kann sich Damhirplex zu Damythir entwickeln. Mit den schwarzen Kugeln an seinem Geweih erzeugt dieses Pokémon Psycho-Kräfte, die mächtig genug sind, um den Raum zu verzerren."Salmagnis"Ein in der Hisui-Region lebendes Barschuft kann sich zu Salmagnis entwickeln, wenn es von den Seelen anderer Barschuft seines Schwarms besessen wird, die auf der harten Reise stromaufwärts ihr Leben ließen. Salmagnis schöpft Kraft aus den Seelen, von denen es besessen ist, wodurch es unermüdlich weiterschwimmen kann."Hisui-Washakwil"Wenn sich Geronimatz in der Hisui-Region entwickelt, wird es zu Hisui-Washakwil. Hisui-Washakwil kann seine unheimlichen Schreie mit Psycho-Kräften erfüllen, um mächtige Stoßwellen zu erzeugen. Es kann mithilfe seiner Psycho-Kräfte außerdem seinen sechsten Sinn schärfen und sich so in eine Trance versetzen, die seine physischen Fertigkeiten verstärkt."Hisui-Fukano"Dies ist Fukanos Erscheinungsbild in der Hisui-Region. Seine Hisui-Form verfügt über längeres, voluminöseres Fell als die zuvor entdeckte Form von Fukano. Hisui-Fukano sind äußerst wachsam und können oft dabei beobachtet werden, wie sie zu zweit ihr Revier patrouillieren."Pokémon-Legenden: Arceus, das Prequel zu Pokémon: Diamant & Perl, wird am 28. Januar 2022 für Switch erscheinen (Preis: 59,99 Euro).Letztes aktuelles Video: Erkundet die HisuiRegion