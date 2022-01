Pokémon-Legenden: Arceus: Leaks im Internet sorgen für zahlreiche Spoiler vor der Veröffentlichung

Eigentlich erscheint Pokémon-Legenden: Arceus ( ab 54,99€ bei vorbestellen ) erst am 28. Januar 2022 im Handel. In den letzten Stunden haben jedoch erste Spieler ihr Exemplar des Titels bereits mit Bildern im Internet geteilt, wie u.a. die Kollegen von Eurogamer berichten. Und nun werden nach und nach auch immer mehr Inhalte von Pokémon-Legenden: Arceus bei Twitter oder im Reddit-Forum veröffentlicht. Dazu zählen Gameplay-Ausschnitte, Screenshots oder auch die komplette Pokédex-Liste. Wenn ihr also spoilerfrei in das neue Pokémon-Abenteuer starten möchtet, solltet ihr in den nächsten Tagen mit Vorsicht im Internet unterwegs sein.Auch Nintendo und Pokémon Company kämpfen derzeit gegen die Leaks an und lassen regelmäßig Beiträge auf verschiedenen Plattformen löschen. In der Vergangenheit haben Leaker von Pokémon-Spielen übrigens sogar schon Anzeigen erhalten. Zum Release von Pokémon Schwert und Schild mussten beispielsweise zwei Leaker rund 150.000 US-Dollar Schadensersatz zahlen. Wer einen ausführlichen Blick auf Pokémon-Legenden: Arceus werfen möchte, sollte sich den Gameplay-Trailer von Nintendo ansehen, der unterschiedliche Bereiche abdeckt. Das Spiel wird exklusiv für Nintendo Switch erscheinen.