Pokémon-Legenden: Arceus: Riesiger Verkaufserfolg in Japan

Das Open-World-Abenteuer Pokémon-Legenden: Arceus ( ab 49,99€ bei kaufen ) hat sich in kürzester Zeit zu einem Top-Seller entwickelt. Vor allem in Japan hat es einen extrem guten Start hingelegt, wie u.a. die aktuellen Zahlen des Magazins Famitsu belegen.Demnach hat sich Pokémon-Legenden: Arceus auf dem japanischen Markt innerhalb der ersten drei Tage nach dem Launch mehr als 1,4 Millionen Mal für die Nintendo Switch verkauft. Das ist eine beachtliche Leistung und gleichzeitig der zweitbeste Launch eines Switch-Spiels in der japanischen Historie. Zum Vergleich: Pokémon Schwert & Schild hat es im selben Zeitraum auf zirka 1,36 Millionen abgesetzte Exemplare gebracht. Etwas besser schnitten Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle mit insgesamt 1,39 Millionen Verkäufen ab. Auch das reicht nicht aus, um dem jüngsten Taschenmonster-Ableger das Wasser zu reichen.Erfolgreicher war auf der Nintendo Switch bisher lediglich die Lebenssimulation Animal Crossing: New Horizons . Diese konnte innerhalb von drei Tagen nach dem Launch zirka 1,88 Millionen verkaufte Exemplare verzeichnen.Letztes aktuelles Video: A World of Adventure Awaits in Hisui