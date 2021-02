Mighty Fight Federation: Ring frei für die 3D-Kampfaction auf PS4, PS5 und Switch

Multiplayer-Chaos: Kämpfe mit bis zu 4 Spielern vor Ort und online

Spiele allein: Erlebe "Was wäre wenn" im Arcade-Modus und lerne die Tutorials und den Trainingsmodus im Spiel kennen

Wähle deinen Charakter: Wählen Sie aus einer Liste von 13 skurrilen Charakteren mit einzigartigen Spielstilen. Setze Fallen, wirf explosive Projektile und stürme mit Rush-Down-Combos in sie hinein. Finden Sie den Stil, der zu Ihrer Spielweise passt

Kampf oder Flug: Bauen Sie Energie auf, um sie für Combo-Breaker auszugeben, oder geben Sie alles für eine Hype-Faktor-Aktivierung aus, die das Blatt des Kampfes wenden kann. Die richtige Wahl kann den Unterschied ausmachen

Der Hypest Soundtrack: Ein Killer-Soundtrack mit Musik von Tee Lopes (Sonic Mania), James Landino (RWBY, No Straight Roads), Vince DiCola (Rocky IV, Transformers) und Manami Matsumae (Mega Man, Shovel Knight)

Wachsende Liste von Charakteren: Mighty Fight wird unsere Liste der Kämpfer mit neuen Original- und Crossover-Charakteren weiter erweitern!

Am 25. Februar 2021 haben Komi Games und Forthright Entertainment das aktuell noch im Early Access für PC ( Steam ) befindliche Arena-Kampfspiel Mighty Fight Federation für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch veröffentlicht - inklusive Gastauftritten von ToeJam & Earl und Yooka-Laylee. Der Download via PlayStation Store und eShop kostet jeweils 24,99 Euro, wobei Mitglieder von PlayStation Plus aktuell 20 Prozent Rabatt erhalten.In der Spielbeschreibung heißt es: "Mighty Fight ist ein Rückfall in klassische 3D-Arena-Kämpfer, wobei der Schwerpunkt auf den Grundlagen des Kampfspiels liegt. Wählen Sie aus einer Liste von Zeichen mit unterschiedlichen und umfangreichen möglichen Kombinationen. Verwenden Sie die Hype-Mechanik des Spiels, um mit Ihren Gegnern zu zonieren, auszuweichen, zu kontern und Gedankenspiele zu spielen. Mighty Fight kombiniert das Alte mit dem Neuen in einer neuen, wettbewerbsfähigen Version des Genres."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 PS5