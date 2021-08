Destiny 2: Die Hexenkönigin: Bungie präsentiert die Erweiterung im Showcase-Event am 24. August

Zwar werden sich Fans noch bis zum Frühjahr 2022 gedulden müssen , bis sie mit der Erweiterung "Die Hexenkönigin" das nächste Kapitel in Destiny 2 aufschlagen können, doch gewährt Bungie im Umfeld der gamescom immerhin einen detaillierten Einblick in die Zukunft des MMO-Shooters. Nein, das jüngst veröffentlichte Teaser-Trailerchen hat mit seiner Laufzeit von 15 Sekunden keinen erwähnenswerten Informationsgehalt.Den wollen die Entwickler erst beim Showcase-Event liefern, der für den 24. August um 18 Uhr angesetzt ist - eine Pre-Show ist bereits für 17 Uhr geplant. Übertragen wird die Veranstaltung via Twitch Letztes aktuelles Video: Teaser Trailerchen