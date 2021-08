Destiny 2: Die Hexenkönigin: Releasetermin und weitere Neuigkeiten zur Erweiterung

Waffen und Crafting : Durch das neue Waffen-Crafting-Feature können Spieler erstmals in der Geschichte von Destiny Waffen mit einzigartigen Mod-Kombinationen, Shadern und fortschrittlichen Stats schmieden. Des Weiteren werden Hüter einen neuen Waffentyp nutzen: die Glefe, die erste First-Person-Nahkampfwaffe in Destiny. Sie kann mächtige Nahkampf-Angriffe ausführen, über mittlere Distanz schießen und ihren Träger schützen.

Im Rahmen eines Showcase-Events hat Bungie nach der Verschiebung endlich einen neuen Veröffentlichungstermin für Destiny 2: Die Hexenkönigin verkündet: Demnach erscheint die Erweiterung für den MMO-Shooter am 22. Februar für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Google Stadia. Vorbestellungen sind ab sofort möglich und werden mit einer besonderen exotischen Geist-Hülle, einem legendären Abzeichen und weiteren Bonus-Gegenständen belohnt.Features:Am 24. August startete außerdem die "Saison der Verlorenen", in der Bungie die Spieler erzählerisch auf die kommenden Ereignisse in "Die Hexenkönigin" vorbereiten will. In der Erweiterung werden die Hüter mit Savathûns Thronwelt einen neuen Schauplatz erkunden und sollen schließlich die Wahrheit über die Hexenkönigin erfahren. Neben neuen Feinden wird man auch erstmals Bekanntschaft mit dem Waffen-Crafting-Feature machen, mit dem man sich eigene Waffen für den Kampf schmieden darf.Neben einem CG Reveal Trailer ( siehe hier ) hat Bungie im Rahmen seines Showcase-Event auch folgende Spielszenen aus der Erweiterung gezeigt:Letztes aktuelles Video: Gameplay Trailer