Stonefly: Mech-Abenteuer der Creature-in-the-Well-Macher veröffentlicht

Am 1. Juni 2021 haben das texanische Flight School Studio ( Creature in the Well ) und Publisher MWM Interactive das Action-Adventure Stonefly für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam GOG und Epic Games Store kostet jeweils 16,79 Euro. Im PlayStation Store Microsoft Store und eShop werden je 19,99 Euro fällig. Der Hersteller schreibt: "In Stonefly begeben sich die Spieler auf ein episches Mech-Abenteuer durch einen bezaubernden Wald. Das Spiel erzählt die herzergreifende Coming-of-Age-Geschichte von Annika Stonefly, einer brillanten, aber naiven Erfinderin, auf der Suche nach einem verlorenen Erbstück.Stoneflys visueller Stil ist von modernem Design aus der Mitte des 20. Jahrhunderts sowie der Natur inspiriert. Annika begibt sich im Spiel auf die Suche nach dem geliebten Mech ihres Vaters, den sich ein Dieb unter den Nagel gerissen hat. Sie kann neue Fähigkeiten für ihren eigenen Mech erfinden und craften - die dafür benötigten Rohstoffe muss sie in der Wildnis sammeln. Auf ihrer Reise schließt sie sich einer Gruppe ausgestoßener Piloten namens Acorn Corps an, stellt sich Horden hungriger Käfer und entdeckt ihr wahres Potential und ihr Erbe.""Es war für uns eine sehr lohnende Reise, die Welt von Stonefly zu realisieren und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler jetzt in diese eintauchen", so Bohdon Sayre, Game Director bei Flight School Studio. "Als Studio fordern wir von uns selbst, einzigartige und interessante Erlebnisse zu entwerfen. Stonefly ist das Produkt von vielen individuellen Bestandteilen, die alle zu diesem Ziel beitragen. Wir hatten schon so viel Unterstützung von Spielern und Fans und wir hoffen, dass auch alle anderen ebenfalls so viel Spaß am Gleiten durch den Wald und Annikas Reise haben."Der Soundrack von Stonefly wurde vom Berliner Experimental-Electronic-Künstler Natureboy Flako komponiert und ist auf allen Streaming-Plattformen sowie als Limited Edition Vinyl auf der offiziellen Website erhältlich."Stonefly ist von Beginn bis Ende ein optisch fesselndes Spiel mit einer inspirierenden Geschichte, einzigartigem Gameplay, interessanten Charakteren und einem eingängigen Soundtrack. All das verpackt in einem ruhigen Gaming-Erlebnis", so Ethan Steams, Executive Vice President von MWM Interactive. "Die künstlerische Vision von Flight School Studios ist hier deutlich zu erkennen und macht Stonefly zu einem wundervollen Spiel, das Spieler erlebt haben müssen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer