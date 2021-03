Z-Race: In diesem VR-Future-Racer wird der Gleiter in der eigenen Hand gehalten

Screenshot - Z-Race (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Z-Race (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Z-Race (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Z-Race (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Z-Race (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Z-Race (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Z-Race (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Z-Race (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Z-Race (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality)

Wie schafft man einen Future-Racer in VR, der sich sowohl schnell als auch komfortabel anfühlt, ohne unnötig den Magen zu reizen? Im Fall von Z-Race hält man den Gleiter offenbar selbst in der Hand. In der Steam-Beschreibung drücken sich die Entwickler zwar darum, genauer auf ihr "besonderes" Handling einzugehen. Im Podcast "Coffee & VR" auf dem Youtube-Kanal Rendered Reality kam am Sonnabend allerdings zur Sprache, dass der Gleiter praktisch direkt in der eigenen Hand gehalten werde, um ihn per Bewegungs-Controller durch die Röhren, Hindernisse und Nitros schweben zu lassen.Das Spielgefühl dürfte also ein wenig an "Xortex 26XX" aus Valves The Lab oder Shooty Skies Overdrive erinnern, in denen man ebenfalls ein Schiffchen wie ein Spielzeug in der Hand hält. Da ein Großteil der Kommentare unterm offiziellen Trailer allerdings einen Cockpit-Modus fordern, werden die Entwickler auch diesen integrieren - so die Bestätigung in den Antworten. Auf Steam erscheint der Titel am Dienstag, 2. März 2021 im Early-Access - inklusive globaler Bestenlisten, asynchroner Mehrspieler-Rennen und einem aufgekratzten elektronischen Soundtrack. Später ist auch ein vollwertiger, gleichzeitiger Multiplayer-Modus geplant.