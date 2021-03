Astral Ascent: Kooperative Roguelite-Action der Dark-Devotion-Macher im Anmarsch

Screenshot - Astral Ascent (PC) Screenshot - Astral Ascent (PC) Screenshot - Astral Ascent (PC) Screenshot - Astral Ascent (PC) Screenshot - Astral Ascent (PC) Screenshot - Astral Ascent (PC) Screenshot - Astral Ascent (PC)

Am 29. März 2021 will das französische Indie-Studio Hibernian Workshop ( Dark Devotion ) eine Kickstarter-Kampagne zu seinem 2D-Plattformer Astral Ascent für PC und Konsolen lancieren. Zur gleichen Zeit soll auch eine kostenlose Demo via Steam erscheinen, wo man das Fantasy-Roguelite bereits auf die Wunschliste setzen kann.Spielbeschreibung des Herstellers: "Astral Ascent bietet eine riesige und wunderschöne handgefertigte moderne Fantasy-Welt aus Pixelkunst, die du alleine oder mit Freunden im lokalen Coop erkunden kannst. Wähle deinen Helden aus vier spielbaren Charakteren aus, schalte Dutzende einzigartiger Zaubersprüche frei, die durch die Verwendung von Modifikatoren ganz nach Spielstil verbessert werden können und unendlich viele Möglichkeiten bieten und erstelle so vielzählige Möglichkeiten, um sich deinen Feinden zu stellen.Erkunde den Garten, ein Astralgefängnis, das von 12 mächtigen mystischen Bossen bewacht wird: den Zodiacs. Fordere diese erfahrenen und einzigartigen Krieger heraus und stelle dich ihnen in rasenden Kämpfen, während du vier einzigartige Welten mit wunderschönen Landschaften entdeckst. Treue Verbündete, die dir helfen, die Geschichte in dem Rogue-Lite-Erlebnis zu entfalten, das in einem Frame-für-Frame-Animationsstil erstellt wurde. Die Wiederspielbarkeit ist der Schlüssel, um diese Einstellung und ihre Charaktere zu erkunden und ihre Geheimnisse bei jedem Durchspielen aufzudecken. Die Wiederspielbarkeit ist der Schlüssel, um dieses Setting und ihre Charaktere zu erkunden und ihre Geheimnisse bei jedem Durchspielen aufzudecken.Darüber hinaus werden Pixel-Art-Fans von einer tiefen und faszinierenden Geschichte begeistert sein, die auf wunderschönen Kunstwerken, atemberaubenden Animationen und unvergesslichen Charakteren basiert. Reise durch den Garten, treffe neue Freunde und decke die Geheimnisse hinter den Zodiacs auf. Der talentierte Spielemusikkomponist Dale North (Wizard of Legends, Marble Knights) kreiert fantastische und luftige Melodien für Astral Ascent und macht die Reise durch diese Umgebungen zu einer magischen und organischen Erfahrung, die das Abenteuer noch mysteriöser und eindringlicher macht."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer