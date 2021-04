Astral Ascent: Kooperativer Roguelite-Plattformer in Rekordzeit finanziert; kostenlose Demo erhältlich

Aktualisierung vom 1. April 2021, 09:29 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 29. März 2021, 17:52 Uhr:

Der kooperative Roguelite-Plattformer Astral Ascent hat in weniger als 36 Stunden das Finanzierungsziel von 30.000 Euro auf Kickstarter erreicht, wie die französischen Entwickler freudig verkünden . Aktuell haben 869 Unterstützer 44.324 Euro zugesagt. Die Kampagne läuft noch bis zum 29. April. Außerdem wurde ein erstes Zusatzziel ausgeschreiben: Bei 55.000 Euro soll ein zusätzlicher NPC implementiert werden, der spezielle Herausforderungen bereitstellt und belohnt. Auf Steam kann nach wie vor eine kostenlose Demo des 2D-Jump'n'Runs ausprobiert werden.Das französische Indie-Studio Hibernian Workshop ( Dark Devotion ) hat heute die Kickstarter-Kampagne für Astral Ascent gestartet. Dabei handelt es sich um einen Plattformer, der vom Hersteller mit dem langen Genrebegriff "2D-Plattform-Rogue-Lite-Fantasy-Abenteuer" eingeordnet wird. Der Release ist 2023 für den PC, Mac und noch nicht näher benannte Konsolen geplant (die Konsolen-Umsetzungen übernimmt MP2 Games). Ein Early-Access per Steam startet bereits im ersten Quartal 2022.Neben der Kampagne gibt es einen neuen Trailer, im dem Bosskämpfe und die farbenfrohe Welt präsentiert werden, welche die Spieler auf ihren Reisen zu sehen bekommen. Neuerdings ist zusätzlich eine kostenlose Demo auf Steam erhältlich . Darin können die Spieler u.a. "das Kampfsystem genießen, ihre Fähigkeiten in Bosskämpfen testen und die Welt erkunden":"Diese Demo gibt nur einen kleinen Einblick in die intensiven und flüssigen Kämpfe und das reichhaltige Gameplay des Spiels. Hibernian Workshop enthüllt heute auch weitere Details über die Bosse, mit denen die Spieler konfrontiert werden. Insgesamt gibt es 12 mächtige mystische Bosse, die Zodiacs, gegen die die Spieler in hektischen Kämpfen antreten müssen, während sie vier einzigartige Welten erkunden.Heute enthüllt das Studio einen neuen Boss, Leo, der sich den zuvor angekündigten Virgo und Taurus anschließt.- Leo: Mit einer zweihändigen Riesenaxt wird Leo alles tun, um seine mysteriösen Schuld zu begleichen. Sein Element ist Feuer und unsere Helden können somit einen intensiven Kampf erwarten.- Virgo: Hinter ihrer Schönheit verbirgt Virgo eine kaltblütige Persönlichkeit, die von taktischen Fähigkeiten angetrieben wird und sie zur perfekten Gegnerin macht. Sei dir ihrer magischen Armbänder bewusst.- Taurus: Ein rücksichtsloser, explosiver Krieger, der dich mit einem riesigen Zweihand-Energie-Schwert konfrontiert. Er wird dich nur zum Spaß auseinander reißen.Jeder Bosskampf erfordert einen strategischen Ansatz, um den Sieg zu erringen. Kämpfen zu lernen, seine Fähigkeiten zu beherrschen und seine Schwächen zu entdecken, wird der Schlüssel sein, um den Respekt dieser 12 wilden Krieger zu verdienen. Ihre einzigartigen Attacken und besonderen Fähigkeiten machen jeden Kampf einzigartig, anspruchsvoll und intensiv.Erkundung und Wiederspielbarkeit werden ebenfalls Schlüsselelemente sein, da Rogue-Lite-Fans eine mysteriöse Welt voll von Feinden, Freunden und Geheimnissen lieben. Die Helden reisen durch handgefertigte gigantische Landschaften, die mit wunderschöner Kunst und handgefertigten Animationen gestaltet wurden, während sie Geschichten in einem reichen Universum entfalten."