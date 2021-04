Astral Ascent: Kooperation mit NieR-Sängerin und neue Demo

Die Kickstarter-Kampagne für Astral Ascent vom französischen Entwickler Hibernian Workshop ( Dark Devotion ) läuft weiter gut. Nachdem die Fianzierung des kooperativen Roguelite-Plattformers in nicht einmal 36 Stunden gesichert wurde (wir berichteten ), sind mittlerweile auch schon drei Zusatzziele erreicht worden: Neben neuen Spileinhalten wie zusätzlichen Herausforderungen und einzigartigen Sternzeichen-Zaubern hat man inzwischen sogar eine Kooperation mit Sängerin Emi Evans ( NieR: Automata NieR: Replicant und Dark Souls ) geschlossen, die zusammen mit Komponist Dale North die Musik des finalen Bosskampfs produzieren wird.Die Kampagne läuft noch bis zum 29. April 2021 um 22:00 Uhr. Aktuell haben 1.718 Unterstützer 79.564 Euro zugesagt. Das Finanzierungsziel lag bei 30.000 Euro. Außerdem hat man die nur noch bis Ende April via Steam erhältliche Demo des Spiels um einen neuen Bosskampf ergänzt und weitere Verbesserungen vorgenommen. Die Spielzeit soll ca. zwei Stunden betragen. Der Early-Access-Start ist für Anfang 2022, die finale Veröffentlichung für 2023 geplant.Spielbeschreibung des Herstellers: "Astral Ascent bietet eine riesige und wunderschöne handgefertigte moderne Fantasy-Welt aus Pixelkunst, die du alleine oder mit Freunden im lokalen Coop erkunden kannst. Wähle deinen Helden aus vier spielbaren Charakteren aus, schalte Dutzende einzigartiger Zaubersprüche frei, die durch die Verwendung von Modifikatoren ganz nach Spielstil verbessert werden können und unendlich viele Möglichkeiten bieten und erstelle so vielzählige Möglichkeiten, um sich deinen Feinden zu stellen.Jeder Bosskampf erfordert einen strategischen Ansatz, um den Sieg zu erringen. Kämpfen zu lernen, seine Fähigkeiten zu beherrschen und seine Schwächen zu entdecken, wird der Schlüssel sein, um den Respekt dieser 12 wilden Krieger zu verdienen. Ihre einzigartigen Attacken und besonderen Fähigkeiten machen jeden Kampf einzigartig, anspruchsvoll und intensiv.Erkundung und Wiederspielbarkeit werden ebenfalls Schlüsselelemente sein, da Rogue-Lite-Fans eine mysteriöse Welt voll von Feinden, Freunden und Geheimnissen lieben. Die Helden reisen durch handgefertigte gigantische Landschaften, die mit wunderschöner Kunst und handgefertigten Animationen gestaltet wurden, während sie Geschichten in einem reichen Universum entfalten."Letztes aktuelles Video: KickstarterTrailer