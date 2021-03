Teamfight Manager: Werde zum Leiter eines virtuellen eSport-Teams

Screenshot - Teamfight Manager (PC) Screenshot - Teamfight Manager (PC) Screenshot - Teamfight Manager (PC) Screenshot - Teamfight Manager (PC) Screenshot - Teamfight Manager (PC) Screenshot - Teamfight Manager (PC) Screenshot - Teamfight Manager (PC)

Am 1. März 2021 haben die koreanischen Entwickler Team Samoyed ihre eSport-Simulation Teamfight Manager für PC veröffentlicht. Der Download via Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, kostet 8,19 Euro.In Teamfight Manager wird man zum Coach eines virtuellen Profiteams von eSportlern, die es zu rekrutieren, selektieren, organisieren, trainieren, auszustatten und zu betreuen gilt. Ziel ist es, am Ende das virtuelle Weltmeisterteam in einem Wettkampfspiel zu stellen, in dem man außerdem die passenden Helden wählen und Fertigkeiten einsetzen muss. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer