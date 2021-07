Boomerang X: Akrobatische Arena-Action für PC und Switch veröffentlicht

Wirf dich auf deine Probleme - Dir einen Weg durch Horden von Albträumen zu bahnen, ist nicht das Einzige, wofür dein Bumerang gut ist: Ist er einmal geworfen, kannst du dich selbst mit seiner Hilfe durch die Luft schleudern. Bremse die Zeit und verwende gezielte und gut abgepasste Würfe, um über, hinter und um deine Gegner herum zu kommen. Tempo ist alles, und nur die geschicktesten Bumerangwerfer überleben ...

Mächte aus dem Jenseits - Kämpfe gegen jenseitige Mächte und sieh dabei cool aus! Beeindrucke den Bumerang mit stilvollen Tricks, und er verleiht dir bemerkenswerte Kräfte – Kräfte, die dich die Mächte der Tiefe mit größerer Leichtigkeit besiegen lassen. Kaspidae lächelt milde angesichts deiner Killer-Moves ...

Schändliche Schleimwesen - Sie kriechen aus Felsspalten ... stürzen sich von Bäumen auf dich ... und sprühen stinkende Galle, um dir zu schaden. Bleib konzentriert – denn nirgendwo ist es sicher. Was immer du auch tust, bleib nicht zu lang an einer Stelle stehen, denn sonst wirst du verschlungen ...

Räche ein gefallenes Reich - Kämpfe dich durch die Überreste einer zerstörten Zivilisation, die von diesen Kreaturen heimgesucht wird, und verhindere, dass sie sich in den Rest der Welt ausbreiten. Etwas lauert tief unter diesen verfallenen Hallen und speit Verderben ... kannst du es besiegen – was auch immer es ist? Und selbst wenn du es schaffst ... ist das wirklich das Ende?

Am 8. Juli 2021 haben DANG! und Devolver Digital die akrobatische First-Person-Action Boomerang X ab 19,99€ bei kaufen ) für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop und Steam , wo bis dato 93 Prozent der Nutzerreviews positiv ausfallen und auch eine kostenlose Demo bereitsteht, schlägt jeweils mit 19,99 Euro zu Buche.In der Spielbeschreibung heißt es: "Ein Flüstern dringt aus Rissen im Boden, wo zuvor keine waren. Es hallt durch verlassene Tiefen und urzeitliche Wälder. Ein schwarzer Strom schneidet seinen Weg durchs Gestein und droht, erneut über die Welt zu schwappen. Es ist die uralte Tetraform, deren Ruf erhallt, und mit ihm treten unheimliche Kräfte zutage. Katapultiere dich in die Luft, nutze von gefallenen Wesen abgezogene Kraft, um den Fluss der Zeit zu bremsen und schlage mit einem rasiermesserscharfen Bumerang eine Schneise durch Schwärme finsterer Wesen. Reise durch ehemals belebte Orte, die geopfert wurden, um einen Mythos zu verbergen und steige den Götterpfad hinab in verlorene Reiche. Reinige diese Hallen und sorge dafür, dass das, was unter ihnen liegt, niemals zurückkehrt."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer